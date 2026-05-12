港區婦聯辦花車巡遊賀母親節　麥美娟：女性撐起社會半邊天

為慶祝母親節及迎接5月15日聯合國「國際家庭日」，港區婦聯代表聯誼會上周六（9日）舉辦花車巡遊活動，由中環出發至尖沙咀，沿途向市民派發曲奇及心意卡，宣揚家庭價值及感恩母愛的信息。



港區婦聯會長陸海致辭時表示，婦女是社區和諧及香港發展的重要推動者。(港區婦聯提供圖片)

活動於中環碼頭摩天輪旁舉行啟動禮，獲民政及青年事務局局長麥美娟、中聯辦協調部部長朱文及婦女事務專員陳樂雅等主禮，多名港區婦聯代表及婦女界人士亦有出席。

港區婦聯會長陸海致辭時表示，母親是家庭中最溫柔而堅韌的力量，婦女亦是社區和諧及香港發展的重要推動者。她引述國家主席習近平有關婦女是「人類文明的重要創造者、推動者、傳承者」的講話，指出港區婦聯一直支持特區政府依法施政，並積極參與社會事務。

她又提到，港區婦聯早前公布的2025年「全港婦女生活滿意指數調查」顯示，本港女性整體生活滿意度持續上升，反映香港民生工作及社會環境逐步改善。她呼籲女性繼續發揮專業優勢，凝聚婦女力量，共建和諧社會。

民政及青年事務局局長麥美娟表示，女性在商界、科研、專業及公共事務等範疇均貢獻良多，撐起社會與經濟發展半邊天。(港區婦聯提供圖片)

麥美娟則表示，婦女不僅是家庭守護者，更是家風的重要傳承者，女性在商界、科研、專業及公共事務等範疇均貢獻良多，撐起社會與經濟發展半邊天。她指出，民政及青年事務局近年透過「家庭教育推廣計劃」、「婦女自強基金」及「『友』妳啟導」友師計劃等措施，加強家庭教育及支援婦女發展。她又說，是次花車巡遊兼具創意與意義，有助推廣良好家風及關愛共融訊息。