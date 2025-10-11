港區婦聯代表聯誼會換屆　全國婦聯執委陸海就任新一屆會長

港區婦聯代表聯誼會周四（9日）舉行周年暨第九屆理事會就職典禮，由全國婦聯執委、廣東省政協常委陸海出任新一屆會長。陸表示，聯誼會將一如既往地以全國婦聯的指導方針為綱，積極支持香港特區政府施政報告的重點方向，並會攜手團結香港廣大婦女團體，深化與內地婦聯交流合作，共同講好中國婦女與香港婦女故事。



特首李家超感謝港區婦聯代表聯誼會一直以來積極貢獻香港婦女事業。(港區婦聯代表聯誼會提供圖片)

在中華全國婦女聯合會和中聯辦的支持下，港區婦聯代表聯誼會於2009年成立，由全國婦聯以及各省市婦聯的700多位港區執委和特邀代表共同組成。

出席活動的特首李家超致辭時，感謝港區婦聯代表聯誼會一直以來積極貢獻香港婦女事業，並對其努力予以肯定。他指出，聯誼會自成立以來一直積極凝聚各界婦女力量，支持政府施政，推動社會和諧發展。

第九屆副會長接收選任狀。(港區婦聯代表聯誼會提供圖片)

全國婦聯執委、全國政協委員，港區婦聯代表聯誼會第八屆會長蔡黃玲玲表示，回首過去兩年，聯誼會組織學習中國婦女十三大精神及國家重要文獻，舉辦多場分享會、提升班，增強港區婦聯代表對國家發展大局的認識，並接待了多個省市婦聯訪團，以及組織會員赴內地考察學習，深化了各地婦女組織的友誼與合作。她期望聯誼會在新一屆會長引領下，能開創更加璀璨的篇章。

第九屆副會長名單包括：徐莉、凌友詩、簡慧敏 、何超蕸、張佐姣、張心瑜 、吳靜怡、饒桂珠、金玲、劉洪文燕等。