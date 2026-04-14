調查指女性生活滿意度穩步上揚 港區婦聯倡設「家庭日」強化支援

港區婦聯代表聯誼會上周發布最新「全港婦女生活滿意指數調查2025」，研究顯示本港女性的生活滿意度穩步上升，整體評分由2022年的5.66分增至5.94分。



港區婦聯代表聯誼會發表「全港婦女生活滿意指數調查2025」調查結果。(港區婦聯代表聯誼會提供圖片)

該會委託「新青年論壇」進行是次研究，調查採用IVRS 互動語音系統音頻電話隨機抽樣進行，於今年1月2日至26日期間，成功訪問1002名20歲或以上女性香港本地居民。

調查顯示，2025年香港女性的生活滿意度呈現穩步上揚的趨勢，最新滿意度評分為 5.94分（10分為滿分），較2022年的5.66分有所增長。而在9項生活指標中，有7項的滿意度較三年前有所提升，當中本港婦女在「與子女或晚輩關係」「感情或婚姻生活」「社交與人際關係」「身體及精神健康」「就業及工作環境」 五方面，滿意度顯著提升，而在「居住環境」 和「社會和諧及道德水平」 的滿意度亦有所提升。

調查亦顯示本港女性對私人生活領域感到最為滿意，前三位指標分別為「與子女或晚輩關係」（6.43分）、「感情或婚姻生活」（6.26分）及「社交與人際關係」（6.26分），而感情與婚姻滿意度更是較三年前大幅增長0.74分。

調查亦進一步發現，高職位並不等同於高滿意度。「管理及行政人員」及「專業及輔助專業人員」的生活滿意度（5.86分）稍微低於整體平均，退休人士（6.20分）的整體滿意度較高。而基層女性則在「就業及工作環境」（3.35分）、「居住環境」（5.07分）及身心健康（5.13分）方面持續面臨壓力，其滿意度有待改善。

針對調查結果，港區婦聯代表聯誼會提出多項政策建議，包括把每年的5月15日定為非公衆假期的「香港家庭日」，透過一系列活動常態化推進家庭家教家風建設；同時建議教育局增設「家庭教育專員」，健全學校與家庭的協同育人機制，以及持續完善社區婦女家庭支援網絡等。