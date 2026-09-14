羅淑佩自費看Jeffrey主演《浪花男女》 讚郊野背景電影如旅遊大使

文化體育及旅遊局局長羅淑佩周末自費購票看電影《浪花男女》，電影講述楊偲泳飾演的衝浪教練孫漫因網絡謠言遭受公審，跌入人生低谷，與Jeffrey魏浚笙飾演的「鍵盤黑粉」在一次次乘浪破浪的練習中，找回勇敢前行的勇氣。羅淑佩指，今次電影除了俊男美女的水上活動和勵志的故事外，發現大家都喜歡戲中西貢美麗的自然風光和清澈的海水，形容香港郊野和海島作背景的電影絕對可以擔當旅遊大使。



《浪花男女》演員魏浚笙、陳楨怡、導演馮志強。(羅淑佩FACEBOOK)

《浪花男女》演員魏浚笙、陳楨怡、導演馮志強。(羅淑佩FACEBOOK)

文化體育及旅遊局局長羅淑佩自費購票看電影《浪花男女》，與演員魏浚笙、陳楨怡、導演馮志強合照。(羅淑佩FACEBOOK)

羅淑佩在社交平台分享電影《浪花男女》，是一部以無繩滑水為主題的電影，剛剛在成都舉行的「香港週2026@成都」以它作其中一部重點電影，憶述當時主持啟動儀式後不夠時間留下觀看，因此決定回港買票入場。

《浪花男女》。(羅淑佩FACEBOOK)

她說得知成都觀眾反應甚佳，除了俊男美女的水上活動和勵志的故事外，原來大家都喜歡戲中西貢美麗的自然風光和清澈的海水！

其實就如之前的《四徑》一樣，以香港郊野和海島作背景的電影絕對可以擔當我們的旅遊大使，而香港市民看着電影應該也會心思思去行行山、玩玩水！ 羅淑佩

中華文化節的新編粵劇《廣陵散》。(羅淑佩FACEBOOK)

羅淑佩周末亦去看中華文化節的新編粵劇《廣陵散》，故事講述魏晉「竹林七賢」之一的嵇康夢中獲授古曲廣陵散，卻因此種下禍根。她說胡國賢院長編的劇文辭古雅，佈局精簡，加上演員均表現出色，尤其旭哥龍貫天傾力演出，最後一場「終曲」是嵇康被奸人所害，在刑場再奏廣陵散而成絕唱，形容真的非常精彩。完場時她說聽見坐後一排的年輕觀眾都說十分好看，感到很鼓舞和欣慰。