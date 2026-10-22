法國示威｜陳婉嫻：法媒描繪香港暴徒手足　如今亂局態度180度變

法國爆發近年最嚴重的示威，蒙面青年與警方衝突，有人搶掠商店及破壞建築物。工聯會會務顧問陳婉嫻今天（22日）借巴黎示威比喻2019年反修例示威的香港。她說，當年法國媒體繪聲繪色描繪香港暴徒是「手足」，說香港有「人道危機」，形容如今巴黎的亂局，他們的態度又180度變了。她說，巴黎淪為戰場，形容這些暴動行為運作模式，「令人想到背後的推手又是哪一個國家。」



2026年10月17日，法國巴黎共和國廣場附近的一條街道上，一名示威者手持法國國旗，旁邊是正在燃燒的物品。（Reuters）

2026年10月18日，法國巴黎，抗議生活成本上漲的示威活動引發騷亂，現場燃起大火，身穿防暴裝備的警察在現場站崗。（Reuters）

陳婉嫻

陳婉嫻：巴黎名店被搶 正是「不會無動於衷」的回馬槍

陳婉嫻表示，幾年前法國外長在參議院宣稱法國「不會對香港無動於衷」，更以《香港國安法》「損害高度自治與基本自由」為由，中止批准與香港的引渡協議。那時候，巴黎政客將香港描繪成自由淪喪之地，彷彿只有法國才能談自由民主的。

巴黎所有名店甚至一般民生店舖的櫥窗被砸被搶、古舊的市政廳尖塔在火光中坍塌，正正是那句「不會無動於衷」的回馬槍。 陳婉嫻

陳婉嫻（羅君豪攝）

陳婉嫻：巴黎淪為戰場 令人想到背後推手又是哪國家

陳婉嫻指，法國當下就是歐洲版「顏色革命」教科書。導火線是高中生對校舍的不滿，卻在通脹下變為全國暴動。據官方統計，僅上周末全法約3000間商舖遭洗劫。

巴黎淪為戰場。這些暴動行為運作模式，已令人想到背後的推手又是哪一個國家。 陳婉嫻

陳婉嫻又說，法國當日跟隨美國及其他歐洲國家抹黑香港，香港在國家支持和自身努力下，才走出被抹黑的陰霾。如今法國國內宵禁與鎮壓，馬克龍政府調動的警力與手段強硬，裝甲車開上街頭，軍隊也作好準備。

當年法國媒體繪聲繪色描繪香港暴徒是「手足」，說香港有「人道危機」，如今看看巴黎的亂局，他們的態度又180度變了。 陳婉嫻

陳婉嫻。(余俊亮攝)

陳婉嫻：法國黃色旅遊警示或未必夠 必須考慮更高的

港府昨日（21日）對法國實施黃色旅遊警示，陳婉嫻指實際上可能未必足夠，形容華人臉孔現時在法國遇到的危險，不是鏡頭見到放火搶劫那麼簡單，陸續有針對華人店舖和華人的行為，更高的旅遊警示是必須考慮的。