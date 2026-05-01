禁電子煙｜控煙酒辦蘭桂坊巡查沒票控　廣州客指法例不影響體驗

禁止在公眾地方管有另類吸煙產品法例生效第二日（5月1日），衞生署控煙酒辦人員晚上在中環蘭桂坊一帶巡查約半小時，並向酒吧、市民及旅客派發傳單，其間未有人遭票控。記者在晚上7時至8時期間在場觀察，未見有人吸食電子煙。有廣州遊客表示，本身對煙比較敏感，故不支持身邊的人吸煙，認為法例不影響遊客體驗。



衞生署控煙酒辦人員今晚在中環蘭桂坊一帶巡查約半小時，並向酒吧及市民派發傳單。（何穎賢攝）

衞生署控煙酒辦人員今晚在中環蘭桂坊一帶巡查約半小時，並向酒吧及市民派發傳單。（何穎賢攝）

衞生署控煙酒辦人員今晚在中環蘭桂坊一帶巡查約半小時，並向酒吧及市民派發傳單。（何穎賢攝）

衞生署控煙酒辦人員今晚在中環蘭桂坊一帶巡查約半小時，並向酒吧及市民派發傳單。（何穎賢攝）

晚上6時許，控煙酒辦人員在中環蘭桂坊一帶巡查，並向在場人員派發傳單，告知他們新法例的注意事項，其間未發現有人違例遭票控。記者於其後一小時在場觀察，亦未見有人吸食電子煙。

廣州遊客馬小姐表示，從小紅書中得知相關法例已生效，認為不會影響旅客來港的體驗，「因為我本身自己對煙就比較敏感嘅，我唔支持身邊嘅人食煙。」內地五一黃金周長假期今日開始，她說，是次是她第三次來港旅行，第一次來蘭桂坊，「嚟感受吓節日人多唔多」。她此行打算逗留兩日一夜，沒有行程計劃及預算，「反正見到啲有鐘意嘅，啱feel（感覺）嘅咪買」。至於對香港的感覺，她形容港人熱情且有禮貌。

澳洲遊客Vivian及Maggie指，從飛機廣播中得知不可以帶電子煙入境。Maggie表示，不喜歡抽煙的味道，即使是電子煙的氣味亦不想嗅到，認為新法例能改善遊客的體驗。她說，以往曾多次到訪香港，此行打算在港逗留約7天，打算到油麻地廟街等景點，沒有消費預算。她認為，香港是一個很時尚的地方，包容度很高，同時付款也十分方便。

4月30日起，任何人不得在公眾地方管有電子煙等另類煙產品，即使只隨身攜帶亦屬違法。（資料圖片/鄭子峰攝）

由周四（4月30日）起，任何人不得在公眾地方管有另類煙用物質，包括電子煙煙彈、煙油、加熱煙支和草本煙，即使只隨身攜帶亦屬違法，輕則被票控罰款3,000元，若違例品超出指定數量，最高更可被罰款5萬元及監禁6個月。