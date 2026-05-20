控煙｜「無煙Teens精英計劃」成功向逾4萬人傳遞無煙信息

香港吸煙與健康委員會周二（19日）舉行「無煙Teens精英計劃」年度成果發佈暨分享會。委員會指本年度計劃有來自17間中學及機構的學生參加，他們緊貼社會脈搏及市民日常關心的議題，發揮創意籌劃及推行一系列切合不同受眾的線上線下無煙宣傳推廣活動，成功向逾40,000名社會各界人士傳遞無煙信息。



委員會舉行成果發佈暨分享會，嘉許表現優異的「無煙Teens精英」。（香港吸煙與健康委員會圖片）

今屆「無煙 Teens 精英計劃」參加者舉辦的主要活動包括攤位遊戲、講座、創意選舉比賽、工作坊及設計比賽等。同時配合受眾需要，於中小學的早會、小息及課堂時間進行宣傳，亦有針對社區的街頭宣傳及訪問，以及滲透至市民大眾的社交媒體及網上平台宣傳等，同學更製作富有啟發性的短片、短劇、主題曲音樂影片等，藉此加強大眾對控煙的關注。

香港吸煙與健康委員會5月19日舉行「無煙Teens精英計劃」2025-2026成果發佈暨分享會。（香港吸煙與健康委員會圖片）

署理醫務衞生局局長范婉雯醫生在會上致辭表，在各方的共同努力下，香港的吸煙率持續下降，並於2025年進一步下跌至8.5%,創歷史新低，而青少年的吸煙率亦一直維持在低水平。她指立法會在去年9月通過《條例草案》以推動十項短期控煙措施，其中重點便是防止新世代吸煙，「我希望各位無煙精英可以學以致用，由自身做起，改正身邊的家人、朋友對吸煙的謬誤，並繼續推廣無煙文化，抗衡煙草誘惑，一同構建『活力健康 無煙香港』。」

署理醫務衞生局局長范婉雯醫生希望「無煙Teens精英」可以持續在校園和社區推廣無煙文化，影響朋友、同學以至家人 。（香港吸煙與健康委員會圖片）

吸煙與健康委員會主席湯修齊表示，政府已分階段落實不同控煙措施，最近亦已公佈計劃 2027年同步實施統一包裝設計及完稅煙標籤制度，委員會樂見政府積極加強控煙力度，保障市民免受煙害。

香港吸煙與健康委員會主席湯修齊樂見政府多管齊下堅定控煙，有效保障公眾健康。 （香港吸煙與健康委員會圖片）

冠軍由新界鄉議局元朗區中學 (第一隊)奪得，他們在分享會上分享稱，針對現時流行的吸煙題目例如電子煙、煙害警示，於社區宣揚無煙信息，並特別着墨吸煙對外觀如容貌的明確影響，以增加大眾對吸煙的禍害的關注。

亞軍隊伍新界鄉議局元朗區中學 (第二隊)積極參與校內各項宣導活動，亦明白網上宣傳推廣的重要性，在網上發佈具創意文案的貼文，也同時加入圖像、數據和新聞。季軍隊伍皇仁舊生會中學，學生積極參與委員會提供的培訓活動並學以致用。

冠軍隊伍新界鄉議局元朗區中學（第一隊） 。（香港吸煙與健康委員會圖片）

亞軍隊伍新界鄉議局元朗區中學（第二隊） 。（香港吸煙與健康委員會圖片）

季軍隊伍皇仁舊生會中學 。（香港吸煙與健康委員會圖片）

「無煙Teens精英計劃」獲教育局支持成為協辦機構，計劃至今十多年來已成功培育逾 3,300 名「無煙精英」。2026-2027即將接受報名，委員會將邀請全港中學、青少年中心及制服團隊提名青少年參加。