盧寵茂獲世衞頒「世界無煙日獎」：將繼續推動控煙進程　不進則退

世界衞生組織向本港醫務衞生局局長盧寵茂頒發「世界無煙日獎」，肯定香港控煙工作成果。盧寵茂表示控煙工作不進則退，政府會繼續與立法會和社會各界攜手合作推動控煙進程，杜絕煙草製品對社會的禍害，保障市民的健康，邁向無煙香港。



世界衞生組織向醫衞局局長盧寵茂頒發「世界無煙日獎」，肯定香港控煙工作成果。（資料圖片 / 黃浩謙攝）

「世界無煙日獎」頒予控煙工作突出人士或機構 周一嶽衞生署曾獲獎

世衞每年均會在其會員國的六個區域內選出在控煙工作方面有突出表現的人士或機構頒發「世界無煙日獎」，肯定他們的成就和貢獻。

本次獲獎是繼2011年時任食物及衞生局局長周一嶽獲頒「世界無煙日特別總幹事獎」及2019年衞生署獲頒「世界無煙日獎」後，香港再度獲得世衞在控煙領域的嘉許，標誌着本港控煙工作承先啓後，持續取得實質成果。

為加強控煙，由4月30日起任何人不得在公眾地方管有電子煙煙彈、煙油、加熱煙和草本煙，即使只隨身攜帶亦屬違法。（鄭子峰攝）

4月30日起，任何人不得在公眾地方管有電子煙等另類煙產品，即使只隨身攜帶亦屬違法。（鄭子峰攝）

4月30日起，任何人不得在公眾地方管有電子煙等另類煙產品，即使只隨身攜帶亦屬違法。（鄭子峰攝）

4月30日起，任何人不得在公眾地方管有電子煙等另類煙產品，即使只隨身攜帶亦屬違法。（鄭子峰攝）

盧寵茂：今日控煙成果是過去40年社會共同努力結晶

盧寵茂表示，世衞的肯定帶來極大鼓舞。他指控煙工作能夠穩步推進，全賴社會各界長期以來攜手努力，衷心感謝控煙路上所有緊密合作夥伴，包括立法會、衞生署、基層醫療署、醫院管理局、香港吸煙與健康委員會、醫護專業人員、教育界、學術機構、非政府組織，以及每一位支持無煙文化的市民。

他又說，今日的控煙成果是過去40年社會各界一代又一代人共同努力的結晶，得來不易，必須珍惜並延續這份努力。控煙工作不進則退，政府會繼續與立法會和社會各界攜手合作推動控煙進程，杜絕煙草製品對社會的禍害，保障市民的健康，邁向無煙香港。