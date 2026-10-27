狄志遠：宏福火問責不涉司局長難服眾　制度倘發揮不到作用如虛設

大埔宏福苑火災獨立委員會報告，最快本周出爐。連日來，有行會成員「放風」試水溫為政治問責「潑冷水」，甚至前中央政策組首席顧問劉兆佳也改口，由「都好難話無政治責任」，到「求其開刀不如不做」。新思維主席狄志遠今日（27日）表示倘問責不涉司局長恐難服眾，令問責制發揮不到作用如同虛設。他說，誰有失職，就追究誰；涉及哪個層級，就追究至哪個層級。不能因職位高而迴避，更不能因人事需要而改變原則。只有這樣，才是真正「問責到底」。



大批市民去年11月30日到大埔宏福苑火災災場附近的廣福邨獻花悼念死難者，望看火燒後的宏福苑，無語問蒼天。（廖雁雄攝）

特首多次強調政府會在報告發表之後，盡快推進全面改革及追究責任，並會「問責到底」。狄志遠在社交平台表示，這個承諾能否令人信服，關鍵是刑事、行政與政治問責能否全面落實，而非有人被檢控、有公務員受處分便代表已經完成問責。

刑事問責方面，有關部門已向相關公司及人物提出檢控，案件須由法庭裁決。狄志遠認為從已採取的行動看來，政府並沒有手軟。行政問責方面，獨立委員會聽證會反映多個部門在巡查、處理投訴、協調監管上存在問題。政府亦已表明，若有足夠證據顯示公務員失職或失當，將按機制追究。他說看來政府在這方面的態度，也是認真及積極的。

最後就是政治問責。宏福苑大火導致168人喪生，如果調查確認多個部門因失職而沒有做好預防和監管工作，如此重大事件，倘若問責卻不涉及司長、局長，恐怕難以服眾。 新思維主席狄志遠

狄志遠指，主要官員問責制的原意，就是要求司局長為所負責政策的成敗，承擔政治責任，包括在有需要時離任。局長不需要親自執行每一次巡查，但必須確保政策有效落實、部門分工清晰，以及重大風險得到處理。

如果部門長期各自為政，居民的安全投訴未有妥善跟進，那麼負責領導、監督及統籌的官員，實際上有沒有做好自己的工作？ 新思維主席狄志遠

大埔宏福苑火災揭示本港圍標問題嚴重。（方承恩攝）

政治責任不等於刑事責任，不能因為官員沒有直接參與工程，或者沒有違法，就認為毋須負責。 新思維主席狄志遠

狄志遠表示，問責須以調查結果為依據，不應預先認定誰必須下台，惟同樣不能預先劃線，認為問責只能到公務員為止。政府也不能只以「制度存在漏洞」作為交代。制度不會自行運作；改善制度與追究責任，是兩回事。他說如果每逢重大失誤，都只提出增加巡查、加強協調，卻不檢視誰有責任確保監管有效，便難以令人相信同類問題不會再次發生。改革要有措施，問責也必須有對象、有理由、有結果。

對於有人說涉及的幾名局長都是執行力強的官員，如果問責下台，便會令政府「斬手斬腳」，尤其影響推動五年規劃。狄志遠認為說法不能接受。錯就要認、認就要改，是原則問題。

如果有能力便可以不負責、政府需要某名官員便可以不接受問責，問責制度就變成因人而異。 新思維主席狄志遠

大埔宏福苑火災揭示本港圍標問題嚴重。（方承恩攝）

狄志遠指政府不能依賴任何一個「不可替代」的人；面對人事變動，應做好交接和接任安排，而不是以維持運作為理由，排除政治問責。否則，政府失去的可能不止是一個官員，而是更難重建的公信力，市民對今次問責是有期望。

倘如此嚴重的災難，最終只有承建商、相關人物及公務員負責，問責官員卻毋須交代自己的責任，大眾自然會質疑，問責官員究竟在什麼情况下才需要負責？制度若在最需要發揮作用時仍不起作用，只會如同虛設。 新思維主席狄志遠

即使政府最終認為個別主要官員毋須離任，狄志遠指也必須清楚交代判斷依據，包括其職責範圍、曾採取的行動，及為何不足以構成離任理由；不能只以一句「已做檢討」或「會繼續努力」，便要求市民接受。能否服眾，要靠具體交代，而不是政府單方面宣布完成問責。

2026年10月22日，大埔宏福苑火災獨立委員會主席陸啟康（左二）、委員陳健波（右一）及歐陽伯權（左一）抵達行政長官辦公室，向行政長官李家超提交調查報告。（新聞處）

狄志遠說推動五年規劃，需要能幹的官員，更需要市民信任。如果政府被認為只問責下屬人員，卻保護高官，市民的失望不但不利本屆政府施政，也可能削弱對下一屆政府的信心。特區政府如何處理今次問責，同樣是向中央展示治理能力及承擔責任的重要考驗。

他說宏福苑問責，必須有根有據、權責相稱。誰有失職，就追究誰；涉及哪個層級，就追究至哪個層級。不能因職位高而迴避，更不能因人事需要而改變原則。只有這樣，才是真正「問責到底」。