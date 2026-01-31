無主物業｜部門資料不互通　政府充公已解散公司物業半世紀始招標

《香港01》發現，應由政府管理的「無主物業」，被丟空幾十年竟然是常態。《香港01》統計，過去五年成功賣出的19個無主物業，平均被丟空27年，最誇張的個案是有三個車位被丟空了49年才開放招標。

原來負責管理政府物業的地政總署，多年來只靠其他部門轉介，方獲悉無主物業已復歸政府。地政總署與公司註冊處及土地註冊處資訊不互通。差餉物業估價署則因追收差餉或地租期間，發現物業或屬無主物業，才會將個案轉介給地政總署。

有立法會議員認為，事件涉各部門多年來的行政失當；前地政總署署長建議設立協調機制，互通資訊。



何文田的瓊林別墅泊車位。（陳萃屏攝）

車位曬太陽49年始拍賣 平均空置27.5年

根據《公司條例》，公司解散後的財產歸屬政府，由地政總署代管，但《香港01》調查發現，物業荒廢幾十年才被拍賣是常態。翻查過去五年政府物業招標紀錄，19個已批標的政府物業當中，平均空置的時間長達27.5年才首度被招標。

最極端的個案，位處何文田的瓊林別墅，有三個泊車位在公司1973年解散後足足等了49年，於2022年才「重見天日」，獲公開拍賣，最終以每個31至45萬元售出。相鄰的物業連車位，在這半個世紀中，已經轉了六次手。

地政總署。（何頴賢攝）

地政總署：正處理402無主物業

地政總署稱現時仍在處理402個無主物業，當中有76個，早在2000年或之前已收到轉介。地政總署解釋，處理中的無主物業約七成，是與其他物業業權人共同擁有但不能分割的部份，或大多沒有市場價值，和不合適出售，例如外牆、天台、平台，其他公用部份等，其餘則牽涉業權不清，產權負擔或被佔用問題。地政總署要透過法律程序處理，或評估是否適合出售。

職員稱角色「較被動」 不主動查核

記者以市民身份問地政總署招標流程，職員稱他們的角色「較為被動」：「因為我們知道有這些無主物業，即公司解散後業權會歸政府，我們要得知物業是無主物業是比較被動，例如個單位有人要我們去交管理費，我們才會知道。我們要行一些程序，知道可以取回佔用權，我們才會取回單位。」

原來地政總署不會主動核查哪些公司已解散。以何文田車位為例，無交差餉、地租47年，差餉物業估價署2020年才處理車位的查詢，才發現車位是歸地政總署所管的無主物業。政府變相是業主，不用交差餉、地租，才轉介去地政總署。

土地註冊處、地政總署：

全部解散公司查冊不符成本效益

土地註冊處、地政總署均表示解散的公司每年數以萬計，並非所有公司在緊接解散前，仍有可在市場出售的物業，無主物業只佔極小比例。若政府就所有解散公司查冊，不符合成本效益。

地政總署必須依賴其他部門或法庭轉介，再釐清權責後才能招標。

前地政總署署長劉勵超。（資料圖片／余俊亮攝）

前署長：不可能主動查公司清盤或解散

前地政總署署長劉勵超2002年至2007年在該署工作至退休。他說沒印象處理過無主物業，但認為地政總署不可能主動查找持有物業的公司是否被清盤或解散，「它的資產可能是股票，可能是車，可能是機器⋯⋯它有很多資產的時候，地政總署不是負責調查一間被解散了的公司的資產情況。」

因此，劉勵超認為公司註冊處應成為首站，主動向地政總署通報：「公司註冊處解散了那個公司之後，公司的資產就是歸政府所有。那照計沒有理由，公司註冊處就說，你有什麼資產就歸了政府所有，但是他又不知道、也都不會去查這間公司有什麼資產。」

他建議各部門應協調通報機制，認為問題核心是資訊不流通。

三個政府部門資訊不流通。（香港01製圖）

公司註冊處、土地註冊處、地政總署

無互相核對機制

公司解散後的「無主物業」由地政總署接管，但地政不知道這些公司業主有無解散；公司註冊處掌握公司解散資料，但不知道公司有無資產在手；土地註冊處手握物業業主資料，但不知道這些公司業主是否解散的狀況。三個部門資訊不流通，沒有互相核對的機制。

公司註冊處。（何頴賢攝）

公司註冊處不查有沒物業

單在2025年就有99406間公司解散。據了解，公司註冊處不會就着有無物業逐間去土地註冊處查冊。直至其他「要收錢」的部門「追債」，例如差餉物業估價署，發現有公司業主無交差餉，「業主」理論上已經變成地政總署，才通報揭發。

審計報告早揭發

事實上，政府並非不知制度有漏洞。2009年及2016年《審計報告》批評，差餉物業估價署事隔多年，才將個案轉介給地政總署。審計署表明，兩個部門要從速處理無主物業。

土地註冊處表示，在地政總署發出物業，屬無主財物並歸屬政府的通知後，才會在土地登記冊上附加備註。

立法會議員林筱魯。（楊凱力攝）

車位隔49年拍賣 林筱魯：部門行政失當

立法會議員林筱魯2025年6月，在立法會審議《2025年業權及土地的註冊(雜項修訂)條例草案》期間，了解過公司解散後會否直接顯示物業由政府所擁有。土地註冊處副首席律師李德偉當時回覆，稱現時一般不會將政府的名稱，寫入土地登記冊。記者查冊時發現，部份土地註冊文件，有註明「Vest in Government as Bona Vacantia」，即「無主物業」，部份就無更新，只有已解散的公司名。

土地註冊處副首席律師李德偉。（立法會會議）

林筱魯則認為，現時各部門最大的問題是本身屬公開的資料不能適時更新，讓部門以至公眾可直接查閱。他建議利用人工智能和大數據，等不同部門可以即時更新公司及對應物業的狀況，可以即時處置資產：「反正政府都知道要推動數碼發展，借助人工智能，是否都可通過人工智能平台去協助相關部門？無論是公司註冊處、地政總署，將數據輸入再配對，這才是長治久安的做法。」

林筱魯認為車位相隔49年才賣出，已反映多個部門都有行政失當：「首先為何負責收費用的政府部門，不要講40多年，可能四年收不到錢都要問返個問題。」

《香港01》除了發現政府管理的「無主物業」被丟空幾十年是常態，也實地到兩個2025年10月招標的政府物業觀察過，見證兩個物業荒廢十多年都沒人打理。其中一個位處深水埗的無主物業，發現其前身是親國民黨的河源僑港同鄉會，記者翻查資料、舊報紙等追查，再揭同鄉會沒落史。【詳見另稿】

