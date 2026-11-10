施駿興「衰十一」判囚　前僱主馬逢國解畫26萬獎金：總收入少4萬

立法會前議員馬逢國的助理施駿興，早前因與13歲女童非法性交罪成，判囚30個月。事件既令施駿興面臨喪失區議員資格。亦使上屆立法會換屆時，馬逢國向其發放高達26.4萬元巨額獎金的爭議再次浮面。面對外界質疑「慷他人之慨」，馬逢國今日（11月10日）在社交平台發文解畫，詳細披露施駿興任職助理期間的薪酬變動，強調施當選區議員後曾主動減薪三成，即使計及該筆巨額獎金，施兩年來的總收入仍比減薪前「少收約4萬元」，而且獎金不涉額外公帑。



5.1萬聘為議助 當選區議員後曾減薪三成

施駿興於第七屆立法會期間擔任馬逢國的議員助理。馬逢國在帖文中透露，施駿興在2022年（第七屆首年）的月薪為51,500元，2023年微調至52,530元。至2024年，施駿興當選元朗區議員並領取區議員薪酬。馬逢國指，雖然當時無明文規定當選後必須減薪，但考慮到施已有另一份公職薪酬，為審慎運用公帑，雙方同意將其議助月薪下調約三成至36,000元。

其後一年，鑑於施駿興當選後在辦事處的工作量未有減少，且維持高效工作能力，馬逢國在2025年將其月薪回調至44,000元，但仍低於當選區議員前的水平。

以原月薪計算 計及26萬獎金仍「倒蝕」4萬

對於外界猛烈批評該筆高達26.4萬元（相當於半年薪酬）的獎金，馬逢國列出具體數字辯解。他說，若以施駿興當選區議員前的52,530元月薪作基準，施在當選後兩年因減薪而少收的金額，即使扣除任期結束前發放的26.4萬獎金後，整體仍「少了約4萬元」。

馬逢國強調，該筆獎金是基於施的服務年資及工作表現發放。他力撐施駿興在當選區議員後仍積極協助處理文化藝術界及地區事務，包括籌辦深水埗千人共舞慶國慶、中國電影節，以及開設全港首個以「秘密大營救」為主題的抗戰體驗館等。他重申，辦事處營運開支屬實報實銷，相關獎金並不涉及任何額外公帑。

上屆立法會共有30名不連任議員，合共向157名議助發放了約940萬元獎金或花紅，全由公帑「埋單」，引起社會強烈反彈。行會成員湯家驊曾批評做法如同「慷他人之慨」。據了解，立法會正擬定新指引收緊機制，日後議員向議助發放的花紅或獎金總額，不得高於其薪金的15%，以回應公眾對審慎使用公帑的要求。

施駿興非法性交罪成囚30月 政府已停發酬津

37歲的施駿興早前被揭發於2011年，與當時年僅13歲的女童X拍拖，並在天水圍住所內無套性交。法官陳廣池本月3日判刑時指，非法性交罪越近13歲的門檻，罪責越嚴重，且施對女方有操控之嫌，案件無減刑條件，重判其入獄30個月。

2023年區議員選舉，元朗市中心選區候選人施駿興製作橫額，找來選委界立法會議員馬逢國一起扮演經典電影《國產凌凌漆》的造型。（網上圖片）

根據《區議會條例》，區議員若被判監超過3個月，將即時喪失議員資格。特區政府早前表示，施駿興的區議員酬津已於9月14日定罪當日起停止發放，民青局亦已委任監察委員會進行調查。由於施仍可提出上訴，政府正密切留意司法程序進展。