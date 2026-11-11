外傭跳工、借貸投訴無門　民建聯倡設「外傭監管局」統籌規管

撰文：林彥汛
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現時不少家庭均會聘請外傭，協助打點家頭細務。民建聯數名立法會議員今日（11日）舉行傳媒茶敍，提到在地區中接獲不少有關外傭的投訴，例如外傭借貸、「跳工」及「人不對版」等，然而很多時僱主都投訴無門。民建聯質疑政府未掌握問題的嚴重性，強調相關議題絕非小事，建議政府成立外籍家庭傭工事宜監管局，統籌投訴、中介不當行為等。

不少家庭均會聘請外傭，協助打點家頭細務。（羅日昇攝/資料圖片）

外傭聲稱「丈夫中槍」借貸「走佬」　工作表現「人不對版」

民建聯九龍東議員張培剛、選委界議員葛珮帆、新界西南議員郭芙蓉、港島東議員植潔鈴今日舉行傳媒茶敍。郭芙蓉提到，在地區不時接獲市民就外傭問題的投訴，例如有外傭以「丈夫中槍」為由借貸，事後「走佬」，亦有市民懷疑外傭中介公司教導外傭「債冚債」。

民建聯立法會議員葛珮帆。（黃浩謙攝/資料圖片）

倡成立外籍家庭傭工事宜監管局　統籌投訴、處理中介不當行為

葛珮帆同樣表示，不時接獲市民投訴，例如有外傭表現「人不對版」，來港前報稱懂得照顧長者和小朋友，然而來港後卻無一通曉。她強調，外傭對香港家庭而言十分重要，有助社會釋放勞動力，但僱主欠缺正式的投訴機制。她認為，政府目前仍未掌握問題的嚴重性，強調外傭問題對一眾僱主而言，嚴重程度猶如「天塌下來」，絕非微不足道的小事，建議當局成立外籍家庭傭工事宜監管局，統籌投訴、處理中介不當行為等。

民建聯議員張培剛、葛珮帆、郭芙蓉、植潔鈴。（林彥汛攝）

「一出事就僱主攬晒」建議加強規管中介公司

張培剛指，現時「一出事就僱主攬晒」，倡加強規管中介公司，並增加應聘資料的透明度，同時可以設立調解機制；植潔鈴又表示，不明白為何現時所有與外傭相關的費用要僱主一人承擔，期望能夠對僱主公平一點，由中介協助分擔責任。

進行問卷調查了解情況　12月公布結果

另外，民建聯自上月起開始進行「家庭照顧支援及外傭服務」調查，冀了解市民需要，以及面對的具體情況，預計在12月公布調查結果。

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