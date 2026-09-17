外傭能力滿分但情緒不穩僱主為家庭和諧換人網民：相處融洽更重要

近日有網民分享換掉家中聘用了8年的外傭的經歷，她指原本的外傭能力滿分，但雙方經常爭吵，最終為了家庭和諧決定換人。結果新姐姐不但能力好，性格也溫和，一家人相處得更舒服，事主的心情也平穩不少。



外傭能力好但情緒不穩 經常與僱主爭吵

近日有網民在社交平台分享自己換外傭的經歷。她指之前僱用的第一位外傭一做就是8年，兩個仔仔都是由這位外傭照顧長大。她除了負責日常接送，亦會教功課、教phonics及準備面試。

外傭的煮飯能力更非常好：「避風塘炒蟹、花膠炆鵝掌，咩湯都識」，事主形容對方除了情緒不穩、經常黑面及「當自己係boss」之外，其他方面幾乎都可以給滿分，讓她回家後可以好好休息：「返到屋企乜都唔使做，淨係坐喺度」，但是就要經常受氣，也成日與這位外傭吵架。

續約前為家庭和諧決定換姐姐

到去年10月準備續第五個合約時，事主猶豫了很久。她坦言「唔想喺小朋友成長嘅時候個家庭成日嘈怨巴閉」，她與外傭中介討論了很久，最終為了家庭和諧、不希望小朋友經常因為她們吵架而提心吊膽，最終決定更換姐姐。

她指，新外傭之前在香港為印度家庭工作，但上一位外傭的能力太強，本來以為很難適應新的外傭。沒想到新姐姐很多事情都是講一次就記住，而且早睡早起、性格溫和：「淨係會講Yes Mom，講完之後真係全部都做到！」。

近日有網民在社交平台分享自己換外傭的經歷。原本的外傭能力滿分，但雙方經常爭吵，最終為了家庭和諧決定換人。

新外傭性格好做事細心 家庭氣氛更好心情更平穩

她本來擔心新姐姐在照顧小朋友方面可能未必太有經驗，怎料對方竟然會陪孩子整pizza、蛋糕，本以為她煮食不太在行，沒想到「印度咖喱仲好食過出面買嘅」。事主只是提過餸菜調味太多，翌日姐姐已經立即調整。

她表示，現在小朋友年紀較大，新姐姐有更多時間打理家務，家中比以前更整潔，最重要是整體氣氛變得和諧：「我唔使成日同佢講道理，同埋輔導佢，小朋友亦都唔使驚俾佢鬧或者心情唔好，非常感恩！」，直言自己現在心情平穩不少。

事主亦表示，舊姐姐現時仍經常表示想回來工作，雖然她很愛錫小朋友，但新姐姐表現很好又乖，她已經決定不會再回頭。

網民支持僱主換姐姐 相處融洽比能力滿分更重要

許多網民都留言表達意見，有人指自己有類似經歷，以往僱用的外傭能力好但脾氣差，經常責罵僱主又會四處講是非，她後來也是忍無可忍，最終決定辭退對方。

亦有人支持事主的決定，外傭與僱主一家朝夕相處，雖然是僱傭關係但某程度上亦像家庭成員，但如果雙方經常爭吵，對小朋友來說始終不是好事，與其追求能力100分，不如請個未必滿分但性格溫和的姐姐反而更適合。