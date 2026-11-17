香港生育率低迷的問題，近日以一種意想不到的方式躍上國際輿論版面。美國科技巨頭馬斯克（Elon Musk）在社交平台上回應一名前銀行家讚賞港人能幹、有野心的留言時，直指香港生育率是全球最低，若不改變現狀，香港將會「消失」。另一邊廂，台灣資深音樂人羅大佑日前評論台灣政治亂象時，對沒有生兒育女或子女不在台灣的政治人物的責任感提出質疑，但其言論遭斷章取義，為本已充滿對立與撕裂的台灣選戰，添上了新的政治張力。

一個是身處雲端的科技富豪對宏觀人口存亡的焦慮，一個是扎根民間的文化人對微觀政治道德與責任的詰問。這兩宗看似風馬牛不相及的新聞，表面上毫無交集，但共同指向了一個深層次的時代困境：生育繁衍——這個本是人類社會能否持續發展的本質問題，在冷酷的經濟邏輯、短視的政治計算與激烈的社會文化演變中，不斷失焦。



馬斯克「消失論」背後：高壓社會的出育死結

馬斯克對香港生育率的警告，絕非杞人憂天。根據官方數據，香港的生育率早已跌破自然更替水平，在全球倒數有名。結合馬斯克的言行來看，他是真心擔憂全球廣泛存在的「不生」現象，將人口萎縮視為人類文明面臨的最大危機。至於他是否真心對「香港消失」感到焦慮，單憑社交媒體上的隻言片語無從斷言，遑論他是否深究過香港人「不願生」背後，那筆沉重得令人窒息的經濟與心理賬。

眾所周知，在香港，生育從來不僅僅是個人的生理選擇，更是無比殘酷的現實考量。高昂的樓價、極度競爭的教育制度、缺乏保障的家庭友善政策，讓「生兒育女」成為了一種奢侈品。當年輕一代面對向上流動困難與未來不確定性的雙重夾擊，選擇「躺平」或「不育」實質上是對當前生存環境的一種無聲抗議。

兩個月前，香港人為何「拒生」成為施政報告與五年規劃公眾諮詢的熱門話題，坊間對政府隨後推出「生育組合拳」能否扭轉形勢不無質疑。馬斯克的「抽水」令輿論再度喧嘩，然而，單憑精英階層在雲端的「警號」，根本無法解開這場現實的死結。若社會無法提供一個安居樂業的環境，從根本上理順土地房屋分配、完善勞工權益保障、建立強而有力的托兒與教育支援體系，市民生育的意願難以真正復甦。

羅大佑炮轟民進黨 對立選戰中遭遇政治綁架

相對於香港在經濟結構上面臨的困局，羅大佑在台灣引發的風波，則折射出生育議題如何被異化為政治與道德的武器。如果放下政治偏見，細聽羅大佑在電台的咆哮，他提出的問題其實不難理解：一個制定影響未來二三十年長遠政策的掌權者，如果自己沒有下一代在這個社會中生活、成長，去親身承受這些政策帶來的後果，他們是否能真正具備切膚之痛的同理心？是否能真正做到為長遠計，而不是只顧眼前的選舉利益？

華語樂壇「流行音樂教父」羅大佑（Facebook@羅大佑 Lo TaYo）

這本是一個關乎良政善治、值得社會深思的公共議題。它觸及了政治責任的本質，即管治者應當如何與社會的未來命運緊密相連。然而，在高度政治化且對立的台灣社會，這番話卻在選戰的放大鏡下被刻意扭曲。政黨機器與網軍迅速將其標籤化，將對「政治人物責任感」的探討，生硬地扭曲為對「女性不孕」或「單身人士」的歧視，演變成一場關於「父權壓迫」與「性別正確」的泥沼戰。

這種操作手法在當前的選舉文化中屢見不鮮，完美示範了公共討論的劣質化：用道德高地掩蓋治理的無能，情緒的煽動取代了理性的政策辯論，真正值得探討的民生痛點成為犧牲品了。

事實上，台灣同樣面臨着嚴峻的少子化危機，年輕人同樣受困於低薪、高房價以及育兒資源匱乏的泥沼中。政客與網軍藉由炮製輿論場的狂歡與攻擊來收割政治紅利、鞏固基本盤，但對於如何解決年輕家庭的育兒困境、如何建立更包容且具實效的生育文化，卻毫無建樹。這種將嚴肅議題娛樂化、將民生問題政治化的做法，不僅無助於社會進步，反而進一步加深了社會的撕裂。

生與不生是個人選擇 社會的責任是什麼？

把馬斯克的警告與羅大佑的風波放在一起，呈現的是值得深思的時代圖景：一方面，掌握資本與話語權的精英階層，為人類繁衍問題無病呻吟；另一方面，普羅大眾卻在現實的重壓下不敢生不願生。

從現實角度看，生育問題與社會安全感息息相關，高壓的經濟環境與極化的政治氛圍，正在不斷透支人們生兒育女的信念。當資本的擴張將生活成本推向極致，當勞動價值被過度榨取，當政治舞台淪為政客表演短視秀的秀場，對許多人來說，「生下來」不會是幸福的象徵，而只意味着讓下一代繼續承受高壓、內捲與無休止的爭鬥。在這種情況下，生育也就變成了一種令人恐懼的重擔。

生與不生是個人的自由選擇，但一個健康、有韌性的社會，理應創造出這樣一個環境：讓每一個渴望生育的人，不必因貧窮與高昂的生活成本而卻步，更不必因政治的極化與社會的無望而噤聲。政府的責任也不是用空洞的口號或道德壓力來「催生」，更不是把嚴肅的世代傳承議題當作選舉工具來操弄。真正的治本之道，在於切切實實地解決民眾的生存難題——從房屋、教育、勞工權益到托兒配套，構建一個真正對「人」友善、對「家庭」友善的環境。這是面對當前兩場由生育問題引起的熱話時，最應深思的時代課題。