政府自2023年起在三條過海隧道實施分時段收費。立法會今日（20日）探討分流成效及中九龍繞道的最新交通情況。運輸及物流局副局長廖振新認為，目前三隧收費水平及分流措施成效顯著，建議暫時維持現有收費安排。當局目前亦正考慮在現有維港兩岸的隧道作擴容措施。



不過，他提到，現時繁忙時間三隧已出現飽和及出現車龍，政府考慮收費安排的原則，是不要影響其他道路使用者，倘若未來出現影響，需要作出調整。



運輸及物流局副局長廖振新。（廖雁雄攝/資料圖片）

三隧分流措施成效顯著 建議暫時維持現有收費

廖振新表示在開場發言提到，最新數據顯示政府的各項措施，在紓緩擠塞、理順過海交通、促進交通分流等，達預期效果和政策目標，認為目前收費水平及分流措施成效顯著。他提到，中九龍繞道九龍灣段今年12月通車，預期繞道全線通車後，有助改善交通。他稱，綜合各項現行措施成效，建議暫時維持現有收費安排。

運輸署總工程師/運輸策劃李浩天表示，現時交通表現達到分散繁忙時段過量過海交通需求的政策目標，過去3年整體過海交通車流呈上升趨勢，平日總過海車流量每年增加約1%至2%，直至今年累積增加約5%，至超過25萬架次。

立法會議員張培剛。（資料圖片）

張培剛籲政府「忍下手」不要加價 倡調整商用車收費

會上，民建聯九龍東張培剛表示，政府表明未來有可能調整三隧收費，期望當局可以「忍下手」不要加價，坦言目前經濟環境非各行各業能受惠。他指，目前商用車面對壓力龐大，建議當局可考慮按重量、客量收費，並下調小巴、貨車收費至25元，以減輕成本。

廖振新：現階段沒計劃調整商用車收費

廖振新表示，政府目前建議維持不要加價，惟現時繁忙時間三條隧道已出現飽和及出現車龍，政府考慮收費安排的原則，是不要影響其他道路使用者，倘若未來出現影響，需要作出調整。至於商用車收費方面，他稱，相比起未實施分時段收費，當局制定商用車收費時已大幅減價，價格與私家車相距不遠，現階段沒計劃調整商用車收費。

立法會議員陳紹雄。（資料圖片）

陳紹雄問第四條過海隧道推行時間表

選委界議員陳紹雄表示，隨北都發展過海交通只會有增無減，強調需要第四條過海隧道，關注政府有否就推展的具體時間表。他又認為，興建新隧道屬於解決交通問題的長期方案，而在短中期政府只能藉調整不同時段收費，來舒緩交通壓力，問到須達到甚麼水平才會觸發收費調整機制。

正考慮在現有維港兩岸的隧道作擴容措施

廖振新表示，解決過海交通收費問題需要有「組合拳」處理，調整收費是短中期措施之一，當局亦會研究連接隧道的道路有否出現樽頸，並探討能否透過改善工程來提升過海交通容量。他續指，政府正研究興建第四條過海隧道，待有初步可行性及技術建議後，會盡快展開諮詢。同時，當局目前正考慮在現有維港兩岸的隧道作擴容措施。