中九龍繞道「減價」收$8　田北辰稱是政治妥協：三隧收8蚊幾易記

中九龍繞道預計明年全面通車，政府今日（9日）公布，中九龍繞道油麻地段隧道建議收費為8元，比原建議「減價」2元。實政圓桌立法會議員田北辰形容，由建議10元減至8元純粹是政治妥協，因為反對聲音太大所以「係咁意」減少少，估計如車流較10元方案略增，政府收入會大概從收回成本7成（10元方案）增至7成半（收8元）：「減一蚊又太寒酸所以減兩蚊，加上香港仔隧道同城門隧道都收8蚊，湊夠三條888都幾易記。」



政府今日（9日）公布，中九龍繞道油麻地段隧道建議收費為8元。

中九龍繞道（油麻地段隧道）工程預計今年年底完成後通車，政府最初計劃不收費，但由於「交通管理需要」及「用者自付」等四個原則下，上月改為建議劃一收費10元。當局最新指，中九龍繞道建議收費由10元減至8元，各車種收費一致，收費將於中九龍繞道明年全線通車時開始實施。

中九龍繞道預計明年全面通車，政府今日（9日）公布，中九龍繞道油麻地段隧道建議收費為8元，比原建議「減價」2元。（資料圖片/鄭子峰攝）

運輸及物流局發言人指，變動是考慮到立法會交通事務委員會及回應社會意見，並吸引更多駕駛者使用，以達致有效分流。發言人又解釋收費原因，指中九龍繞道將紓緩現時九龍主要幹道的交通，路程短、車速高，對駕駛者的吸引力甚大。如不收費，預計剛開通使用率便將接近飽和。

實政圓桌立法會議員田北辰。（資料圖片/廖雁雄攝）

田北辰認為，由建議10元減至8元純粹是政治妥協，因為反對聲音太大所以「係咁意」減少少，估計如車流較10元方案略增，政府收入會大概從收回成本7成（10元方案）增至7成半（收8元）：「減一蚊又太寒酸所以減兩蚊，加上香港仔隧道同城門隧道都收8蚊，湊夠三條888都幾易記。」

田北辰稱從收支角度看，10元方案年收入會是營運成本8成，改為8元之後，如車流一樣年收入會是營運成本7成，但同時相信車流會增加，所以估計最後收入大概是營運成本7成半。田北辰要求當局將來免費隧道改收費是亦以此指標定價，運作數年之後就檢討是否可以收回十足營運成本：「我哋係接受呢啲指標，最緊要個標準係客觀、恆常，唔係次次一時一樣、次次唔同龍門。」