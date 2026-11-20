四大商會之一的香港中華廠商聯合會今日（11月20日）舉行第44屆會董會互選會長大會，選出陳家偉出任新一屆會長。他將於2027年1月1日正式履新，接替今年年底任期屆滿的現任會長盧金榮，成為廠商會自香港回歸以來最年輕的會長。



廠商會會長盧金榮（右）與候任會長陳家偉合照（左）。

打破由常務副會長接班慣例

《香港01》早前已率先披露陳家偉接棒的消息。現年48歲陳家偉是保健品品牌CATALO（家得路）主席兼行政總裁，目前擔任廠商會副主席及香港品牌發展局主席。他將打破廠商會由常務副會長接班的慣例，有廠商會中人透露，當中不牽涉任何權鬥角力，而是由於現年75歲的常務副會長馬介欽無意「更上一層樓」，而陳家偉在會內深耕多年，工作表現備受肯定，因而獲推舉。

廠商會會長盧金榮、候任會長陳家偉及多名永遠名譽會長在第44屆會長選舉大會上合照。（廠商會提供）

陳家偉：積極參與北都及大灣區建設

陳家偉表示，對於當選成新一屆會長深感榮幸，將與新一屆會董會凝聚工商界力量，積極參與北部都會區和粵港澳大灣區建設，推動香港的科研、專業服務與區域製造優勢深度結合，培育具香港特色的新質生產力，為經濟的長遠發展築牢產業根基。

他強調，對香港長遠發展充滿信心，上任後將結合其在品牌建設與先進製造方面的經驗，帶領廠商會積極接軌國家及香港的中長期發展規劃，加強政策倡議，充分反映業界訴求。他又稱，廠商會將善用人工智能及數碼工具提升服務效能，為會員提供更精準、高效的支援。

盧金榮冀新一屆團隊承先啟後 團結工商界

即將卸任的盧金榮向陳家偉及新一屆會董會致以衷心祝賀，期望新一屆團隊承先啟後，在廠商會的堅實基礎上開拓創新，團結工商界，把握發展機遇，推動會務再上新台階，為香港經濟發展作出更大貢獻。