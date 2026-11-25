【選委會選舉／選委會選舉2026／選委會結果】法律界16名候選人當中，選出15名選委，只有律師會會長湯文龍一人被視為「爆冷」落選。他歸因於過去推動的改革工作難免「有啲團體唔鍾意」，令人聯想起與撼動資深大律師委任資格有關。



律師會前會長、選委界議員何君堯今日向《香港01》表示，湯文龍落選或因選舉過程中「太老定」，導致「老貓燒鬚」。不過，他讚揚湯文龍為人非常好、表現「勇猛」，有關「升仙」的議題過去歷任會長均有提及，儘管湯文龍可能認為落選可能與此有關，但他稱「我諗佢謙虛」，相信這個並非「致命傷」。



圖為香港律師會會長湯文龍。（黃寶瑩攝）

料或與「升仙」事件有關

湯文龍早前「爆冷」落選，惹起法律界熱議。他早前接受查詢時表示，作為監管機構領導者，落選最大原因可能與推動不同改革有關。被問到是否覺得與律師會早前建議卓越律師可升為資深大律師的事件有關，即俗稱「升仙」事件，他表示由於不會得悉誰人有份投票或沒有投票，故不敢說是否與此事有關，不過「好多人覺得係呢樣嘢」，「我自己覺得，係都唔出奇」。

不過，有業界人士以嚴辭質疑是否「賴地硬」，形容大律師在業界屬少數。翻查合資格投票的法律界29名團體選民，只有一票明確屬於大律師的是大律師公會，其餘包括仲裁協會、調解協會、基本法研究中心公司等。

選委界議員何君堯。（林彥汛攝）

何君堯料老貓燒鬚：「升仙」非致命傷

曾任律師會會長的何君堯認為，湯文龍落選或因選舉過程中「太老定」，導致「老貓燒鬚」。他指出，是次選舉由16名候選人競逐15個選委席位，估計湯文龍或因公務繁忙，拉票不如其他候選人積極，令選民對他的「印象分冇咁深」。再者，不少選民或以為他穩操勝券，最終在投票時不慎「剔漏咗」其名字，「兩、三個剔漏咗佢個名，呢個可能性最高」。

不過，他讚揚湯文龍為人非常好、表現「勇猛」，無論是律師會內部工作，還是對外事務均做得相當到位。他又指，有關「升仙」的議題過去歷任會長均有提及，儘管湯文龍認為落選可能與此有關，但他稱「我諗佢謙虛」，相信這並非「致命傷」。