FCC去信鄧炳強促澄清假新聞定義　警方回覆假新聞危害公眾利益

撰文： 周皓宜 最後更新日期： 2021-04-24 19:56

警務處處長鄧炳強早前表示，警方會全面調查嘗試用假新聞危害香港安全的人，一有證據會作出拘捕及檢控。香港外國記者會（FCC）前日（22日）去信鄧炳強，要求釐清「假新聞」的定義及交代作出相關調查和起訴的法律依據。 警方今（24日）回覆指，警方作為執法機構，有責任維護法例和秩序，如出現違法行為，警方會採取果斷行動，調查和蒐集證據，並強調警方一直尊重言論和新聞自由。警方稱，「假新聞」及偏頗的新聞報道危害公眾利益，會研究可行措施保障公眾利益。

FCC在信中提出三大疑問，包括如何定義「假新聞」；甚麼形式的報道會構成「假新聞」，有關調查及檢控基於甚麼法律基礎，以及如何保證調查「假新聞」的同時，可兼容政府保障新聞自由的承諾。

FCC指出，「假新聞」一詞空泛及主觀，亦經常被各地公眾人物用來攻擊不利他們的報道，即使報道所指是正確的事實。FCC稱，「假新聞」法例在一些國家被用作打壓新聞及言論自由，由於「假新聞」的定義不清晰，很多傳媒已停止使用「假新聞」一詞。

FCC稱，他們深明錯誤資訊與陰謀論帶來的危險，因此邀請警務處處長或警隊代表到訪該會發言，讓成員表達關注。

警方回信無提假新聞定義

警察公共關係科總警司郭嘉銓回信指，警方歡迎任何能協助他們維護法治的法例。他稱，警方同樣明白錯誤資訊與陰謀論帶來的禍害，自2019年起，除一連串衝擊法治的暴力示威活動外，「假新聞」及偏頗的新聞報道亦同樣危害公眾利益。他指，警方竭力探討可行措施，將公眾利益放在首位。