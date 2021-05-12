鄧炳強不點名批《蘋果》報道「生安白造」　若涉假新聞國安需處理

撰文： 周皓宜 最後更新日期： 2021-05-12 13:04

警務處處長鄧炳強昨（11日）出席灣仔區議會會議後，不點名《蘋果日報》近期有「生安白造」的報道，包括錯誤報道奧斯卡最佳男配角得獎者「支持香港暴徒」；引述美國機構指香港另一媒體散播不實消息等，反問「呢個媒體究竟係咪想煽動仇恨，係咪想分裂社會或者製造矛盾呢？」

若假新聞涉及國安 「我想唔理都唔得」

鄧炳強見記者會主動提及「假新聞」問題，舉出三個例子，指有傳媒「生安白造」新聞，分別是奧斯卡最佳男配角得獎者在得獎感言中「支持香港暴徒」；引述美國研究，指控另一不同立場的媒體散播不實消息；以及將檢疫氣泡與內地信用系統掛鈎，形容是「誤導性報道」。

他指，香港記者協會早前回應指涉事傳媒的報道並非假新聞，而是新聞角度不同，並反駁指有關報道「將無發生嘅事講成發生過」。 鄧炳強指，報道是否「假新聞」要由外國記者協會及記協以專業判斷，但若「假新聞」涉及煽動仇恨、分化社會，挑撥仇恨，有機會引致與國家安全有關的罪案，「我想唔理都唔得」。

記協發聲明指，指該會主席曾指傳媒處理新聞角度不同的言論，是回應有關小童在警察學院持玩具槍玩耍的報道，並非鄧炳強昨日提出的例子，兩者不能混為一談。

翻查資料，《蘋果日報》早前曾就奧斯卡最佳男配角得主得獎感言的報道，作出澄清及道歉。