選委會｜324名選委候選人上屆曾提名林鄭　至少25人為競選辦核心

選舉委員會界別分組選舉9月19日舉行，提名期昨日（12日）結束，共有1247人獲提名，包括1016份候選人提名表格，以及涉231人獲提名的40份指定團體提名表格。

《香港01》統計，連同港區人大政協及立法會議員等當然議席，今屆經提名產生、選舉產生及當然選委中，至少有324人於上屆特首選舉提名林鄭月娥。

今屆選委會競爭減少，40個界別分組中，只有13個分組出現競爭，若以無競爭界別（即毋須選舉）、經提名產生及當然選委計算，至少有278人上屆曾提名林鄭月娥，佔1,500人選委會中的一成八。



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至少324名獲提名或當然選委 2017年曾提名林鄭

林鄭月娥於2017年特首選舉取得580票提名「入閘」，來自第一界別的商界、工業界及金融界等；第三界別的漁農界和宗教界；以及當時屬第四界別的人大政協、區議會等，當中漁農界、政協及鄉議局等界別，均全票提名林鄭月娥。

《香港01》統計今屆獲提名人士和當然選委，上屆提名林鄭月娥者至少有324人，當中新增的第五界別（即人大政協、全國性團體港人代表）為數最多，參選或屬該界別當然選委至少有90人上屆曾提名林鄭月娥，例如參選全國性團體的全國僑聯副主席盧文端；其次為第一界別（工商、金融界） ，至少有75人上屆為林鄭月娥提名人，例如參選地產及建造界的新世界副主席兼行政總裁鄭志剛、合和主席胡應湘。

7席地產界「大孖沙」曾提名林鄭

在上屆近乎全數提名林鄭月娥的地產及建造界中，多名曾提名林鄭月娥的「大孖沙」今屆均有參選，包括新地執行董事郭基輝、會德豐地產主席梁志堅、新世界鄭志剛、鷹君集團主席羅嘉瑞、置地行政總裁黃友忠及合和胡應湘，佔今屆17席中的7席。

在林鄭月娥過往佔優的界別，今屆似乎同樣有優勢，例如在漁農界60席，有超過40名參選者上屆曾提名林鄭月娥。在佔17席的飲食界中，有9名參選者上屆曾提名林鄭月娥，包括富臨集團執行董事楊維、太興集團創辦人兼主席、稻香集團主席鍾偉文及蛋撻王創辧人莊任明等。

黃永光等競選辦核心料續任選委

另外，在今屆當然選委和參選人中，至少25人上屆為林鄭月娥競選主席團、資深顧問及競選辦成員，包括曾任競選辦副主任的信和副主席黃永光、西貢區議會前主席吳仕福、屬社福界當然委員的民建聯陳勇；任主席團或顧問的全國政協常委胡定旭、蘭桂坊集團主席盛智文、全國政協委員林大輝等。