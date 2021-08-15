再工業化｜重智能生產促多元經濟增長　工總睇好兩大潛力行業

港府力倡再工業化，香港工業總會睇好兩大工業。總會榮譽會長葉中賢認為，香港食品加工有名氣，相信未來五年更會跟大灣區標準互認，而香港亦是全球第二大生物科技股上市中心，期望將來可在本地試產，再到大灣區及東南亞地方量產。



葉中賢睇好食品加工及生物科技行業發展。 （資料圖片）

香港工業總會榮譽會長葉中賢出席商業電台節目時稱，本地食品加工佔輸出貨物比例不少，例如月餅、食油、湯包，在東南亞市場甚具名氣，發展空間巨大，又預計未來五年食品業標準會跟大灣區互認。

生產力局主席林宣武在同一節目表示，現時科技已可將食品高壓處理並殺菌，加工食品可在家用雪櫃保存六個月，「炒飯都做到保鮮」，「湯包煮十分鐘同啊媽煮無分別」。葉中賢亦睇好生物科技工業，因為香港是第二大生物科技股上市中心，香港的大學在研究、試產都首屈一指，認為可循本地試產，大灣區及東南亞量產方向前進。

（香港01製圖）

創新科技署署長潘婷婷補充，再工業化理念不再停留幾十年前，是強調智能生產，減少用地及勞動力，當局去年推出「再工業化資助計劃」，至今收到21個申請，16個獲批，項目以食品製造業佔多數，亦有生物科技、醫療器材等，款項約1.08億。

葉中賢認為，再工業化政策能吸引廠家留港做生意，認為當局一年間已收到21個項目申請反應熱烈，感受香港工業盛行風氣。