電子消費券︱補鑊後1.3萬市民10.1派錢　期限今屆滿近千人未補交

本月初，不少長者因填報電子消費券登記表出錯，在旺角「排長龍」補交資料，截止日期及後延至今日（15日），當局又增設3個中心處理。財經事務及庫務局局長許正宇在立法會回應質詢，指1.9萬須重新登記者已有1.82萬人重新登記，其中1.3萬人將於10月1日獲發第一期消費券。

許正宇承認當局考慮的確不周，但希望「知來者之可追」，延長後接受重新登記的時限今日截止，他呼籲市民盡快補交資料，旺角始創中心辦事處之後仍會繼續運作、接受市民查詢，他亦承認在通知市民的渠道及溝通方面有改進空間。



許正宇指1.9萬須重新登記者已有1.82萬人重新登記，其中1.3萬人將於10月1日獲發第一期消費券。（李澤彤攝）

延長限期內95%個案完成登記

許正宇回應民建聯陳克勤的質詢，指電子消費券總共收到690萬個登記，包括重新登記者，當局在8月1及9月1日，已發放了消費券予630萬名合資格登記者。他表示60萬名未獲發消費券的登記者中，約10萬人為不合資格，資料不符的30萬人，已有28萬人在期限前重新登記，只餘下1.9萬人未能處理。而當局為了方便這些市民，本身安排8月16日至31日讓他們以書面方式重新登記一次，並於後來延長至9月15日。

許正宇透露，至今已有1.82萬人按特別安排重新登記，當中1.3萬個申請已獲處理，10月1日將收到第一期2千元電子消費券。

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許正宇辯稱有短訊或致電提醒

許正宇強調一直密切監察情況，當局也以短訊或致電方式提醒補交資料、截止日期等，不過本月1日，部分市民在未獲發消費券時才得悉未成功登記，為了盡快重交而造成當日多人排隊重新登記的現象。他對長者需要排隊感到抱歉，當局已立即應對，延長期限及增加3間服務中心處理重新登記。

陳克勤質疑政府擬定政策有缺失，例如當9月1日「排長龍」，要到9月6日才安排到3個新的中心。他指仍有5千人未完成補交資料，問當局可否「人對人」致電通知他們。許正宇回應指，「知來者之可追」，會研究在通知市民的方面不足之處，以及改進溝通渠道。他補充，當局除了短訊亦曾致電，強調並非為了開脫，而是希望解釋實際情況，希望「亡羊補牢未為晚」。

陳克勤質疑政府擬定政策有缺失，例如當9月1日「排長龍」，要到9月6日才安排到3個新的中心。（李澤彤攝）

黃國健認為派消費券成功 毋須過份指責

工聯會黃國健發言，指自己「是其是、非其非」，認為派發消費券的計劃相當成功，留意到市民高興、市面興旺，認為今次屬政府首次以電子支付方式，稍有「甩漏」，亦毋須過份指責。他問到日後如何讓市民繼續熟習電子消費券的使用，以便來年財政預算案繼續採用。許正宇回應，目前仍在處理今次一批消費劵，下一步要研究整個經濟、財政狀況等再作研究。

新民黨容海恩形容電子消費券計劃成功，但收到不少長者反映對計劃陌生，問可否向長者提供彈性，將優惠以現金或過戶方式提供至長者的銀行戶口。許正宇回應指，了解長者不熟習的問題，當局已考慮多元化，即使沒有智能電話亦可以使用八達通，了解議員聽到意見，希望繼續跟進。

容海恩形容電子消費券計劃成功，問可否向長者提供彈性，以現金或過戶方式提供至長者的銀行戶口。（李澤彤攝）

許正宇料行政費不多於6億元

醫學界陳沛然問到，政府在項目中花費多少資源及人手派發。許表示預留了6億元作人手開支，如調撥人手、設立電子系統、向電子支付公司交手續費，強調未有最終數字，相信會比6億元低。