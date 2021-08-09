香港同樂運動會（Gay Games，又稱同志運動會）於明年舉辦， 繼早前有立法會議員何君堯發表「有失體面、賺污糟錢」言論後，台灣同志運動發展協會周六（7日）發聲明，稱擔心香港當局無法確保台灣運動員的安全的情況下，宣佈不會考慮派遣國家代表隊來港參賽，成為首個表態拒絕來港比賽的地區。



台灣同志協會：無法確保健兒的安全及權利

台灣同志運動發展協會（TGSMA）周六9時在官方facebook發表聲明，一直支持香港成為亞洲首個舉行同樂運動會的地區，惟基於將台灣運動員的人身安全作為協會的首要考慮，香港明年將會選出新的行政長官，令香港舉行同樂運動會存在不確定性，在台灣健兒權利和安全得不到充分保障的情況下，加上「一個中國」政策，台灣展示的國旗及國名相信將會是「中華台北」而非「台灣」，故此考慮不派出代表團隊參加同樂運動會。聲明又指，協會不會主動帶隊，但理解台灣部分運動員希望參賽，故會盡最大努力提供協助。

台灣同志運動發展協會在fb官網表態不會派國家代表隊參賽。(facebook圖片)

香港2016年於17個競爭城市之中贏得同樂運動會主辦權，將會明年11月11日至19日舉行賽事，成為亞洲首個該類全球性體育賽事的城巿，不過多名建制派立法會議員早前在立法會會議上，將運動會牽扯至同性婚姻，力促政府切勿提供支援，否則形同「推動同性婚姻合法」，當中何君堯更直斥活動「有失體面」，更指：「唔想賺呢啲污糟錢。」事後引起公眾極大迴響，平等機會委員會主席朱敏健亦不點名批評有人反應過火和離題，認為應用平和的字眼表達意見，而非使用標籤化或污名化的形容詞。

何君堯直早前在立法會直斥舉辦同志運動會活動「有失體面」、更形容活動收益是「污糟錢」，事件在社會引起極大反響。(資料圖片)

香港01正向香港同樂運動會查詢。