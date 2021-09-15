同樂運動會宣布因疫情延期一年　主辦單位：依然保持堅定信念

原定於2022年11⽉首次在亞洲地區香港舉辦的第11屆同樂運動會，籌委會今天（15日）宣布，因疫情的變種情況仍然變幻莫測，運動會將會延期一年⾄2023年11⽉舉⾏。同樂運動會的聯席主席林敏蕙表示，在約一個月前開始有此考慮，又因運動會是在The Federation of Gay Games（FGG）許可下得以舉⾏的，因此籌委會將在與其商討後，已盡快在今天公布決定；而未來一年或會舉辦其他較小型、推廣性⼩眾社群體育及⽂化的活動。



首次在亞洲地區香港舉辦的第11屆同樂運動會，原定於2022年11⽉舉行。（資料圖片）

第11屆香港同樂運動會為亞洲⾸次舉辦的同樂運動會，預期將會有來⾃100個國家的12,000名參加者、75,000名觀眾及3,000名義⼯參與其中，今屆同樂運動會以「在多元中團結」為主題，共有36個體育項⽬，包括龍⾈競賽、閃避球、電競及⼭徑越野跑，還有節慶村的每⽇表演、藝術與⽂化活動、慶典⾳樂會、性⼩眾社群藝術展覽等等，獲平等機會委員會、香港品牌和香港旅遊發展局等支持。基於2018年第10屆巴黎同樂運動會的成功，預計第11屆香港同樂運動會將帶來接近10億港元（1.28億美元）的經濟效益。

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同樂運動會聯席主席Dennis Philipse形容，延期的決定對於籌辦⼀場成功的運動會極其重要，並說：「新冠肺炎的變種情況仍然變幻莫測，各地紛紛採取相應的旅遊限制，令海外參加者難以安排來港。2017年，我們贏得⾸屆於亞洲舉⾏同樂運動會的主辦權，儘管當年與今天的全球環境已經⼤不相同，同樂運動會依然保持堅定信念......⽬前，世界各地包括⼤量亞洲地區仍在奮⼒抗疫，加上疫苗尚未普及⾄全球，我們認為將同樂運動會延⾄2023年11⽉舉⾏，更能讓我們為香港和亞洲廣⼤社群實現承諾，燃點多元共融的希望之火。」

他又指，延期舉⾏同樂運動會能讓FGG的成員組織有⾜夠時間為同樂運動會制定合適的練習時間表，以及為其2022年的賽事作替補安排，亦有助團隊妥善執⾏後備⽅案，將比賽安排到私⼈場地舉⾏。

同樂運動會聯席主席林敏蕙。（資料圖片／盧翊銘攝）

同樂運動會聯席主席林敏蕙則指出，與東京奧運不一樣，四年一度的同樂運動會除了是體育盛事，更是推廣平等、體現共融社區活動，不是「閂埋門比賽」就算。她又指，決定主要是基於疫情的變數很大，團隊一直都有想過不同的後備方案，而正式考慮延期是在約一個月前；又表示本來已有一些私人機構授權使用場地，不排除會於延期的期間舉辦其他替代活動。

她表示，「當我們逐步走向⼀個被恐懼、未知數和偏⾒衝擊的世界，2023年的同樂運動會將會顯得更具意義......未來，⼈類將會⾯臨不同的巨⼤問題，任何⼀個國家或意識形態都無法獨⼒解決，唯有⼤家同⼼合⼒才能跨過難關。『同性戀』（gay）⼀詞或許已經不合時宜，但卻提醒我們幾⼗多年前性傾向與性別認同多元性⼩眾社群所⾯對的是另⼀種挑戰。如今，我們的⽬標是在多元中團結、慶祝多樣性，不分普羅⼤眾或性⼩眾⼈⼠。」