大狀清洪：23條早立便毋須國安法　若持續缺位中央或再干預

資深大律師清洪昨（12日）於香港外國記者會（FCC）午餐會演講，提到如果港府過去完成《基本法》第23條立法，中央無必要實施《港區國安法》。他指《港區國安法》比2003年的23條立法建議更加繁複、所賦予的權力更廣，例如當年的建議只適用於香港永久性居民，《港區國安法》則適用於所有人，包括外國人。



清洪希望政府盡快為第23條立法，履行憲制責任，否則中央有可能再次干預。



若非國安法出台 亂局持續或廢一國兩制

清洪對2003年第23條立法觸礁感到失望，「若03年通過了23條，還會有需要訂立《港區國安法》嗎？」他指自董建華任期後，港府再沒嘗試為23條立法，2014佔中帶起本土主義和極端主義，2019年修訂《逃犯條例》掀起大型社會活動，國家安全狀態陷入危機，中央因此被迫制訂《港區國安法》。否則騷亂持續，當局或被迫引用《基本法》第18條，即香港發生不能控制、危及國家統一或安全的動亂時，中央便可在香港實施中國法律，暫停或廢除一國兩制。

清洪指，《港區國安法》比2003年第23條立法建議更繁複、權力更廣闊（much more burdensome, more sweeping in its power），例如《港區國安法》適用於所有國藉或地區，而當年的23條立法建議只適用於香港永久性居民及中國居民。

國安法未涵蓋23條所有罪行

他說，《港區國安法》未能完全涵蓋基本法第23條所列罪行，包括叛國罪及禁止外國組織在港進行政治活動。基本法亦列明應當盡早完成23條立法，完善相關法例，希望政府能盡快完成23條立法，否則中央或再次干預。

清洪稱，《港區國安法》遇到政治阻力，但強調所有主權國家均有維護國家安全的法律，以自己的方式在國家安全和市民自由之中取得平衡，例如英國在所有殖民地制定了非常嚴格的國家安全法，美國在9·11恐襲事件後大幅擴大國安法的範圍。