立法會選舉︱民建聯約選委「愈見愈振奮」　歡迎黨外友好齊拉票

新一屆議會選委界佔40席，塑造另類拉票工程。民建聯派6人參選，至今約見選委團體20次，短期內再有30場見面會。民建聯拉票之餘，也准許黨外候選人同場，例如聖公會教省秘書長管浩鳴及全國政協委員吳傑莊。



該黨由直選轉戰選委界的張國鈞表示，這些拉票活動歡迎黨外友好候選人「搭單」，認為是反映選委界並非「零和遊戲」，與直選競爭不同。因為每名選委擁有40票，民建聯在力保黨內6人之外，也可協助其他立場接近者拉票，有助未來在議會合作。



張國鈞：全票制下樂意與友好一同拜訪選委

新選制下，選委界候選人由1,400幾人投選產生，民建聯今（24日）表示已接觸了5個界別選委。有別於直選落區面對不同陣營市民，該黨6名候選人都感覺正面，張國鈞指「愈見愈興奮」，葛珮帆則形容「愈見愈開心，愈見愈振奮」。作為「選舉新丁」的港區全國政協陳仲尼，指選委鼓勵他「畀心機，做得好啲，支持你呀」。過去打「國際線」的林琳則說，很多選委反映「見過你聯合國講嘢，見到你鬧黃之鋒。」

張國鈞稱，因為選委界是以「全票制」投選40席，所以樂意與友好人士聯手拜訪選委，「去親都好大陣容，好多時帶去朋友仲多過我哋六個人」，認為選舉氣氛不同以往，主要是政策比拚及介紹自己，讓選委有所選擇。

與街頭接觸選民時討論議題不同

葛珮帆指，與選委的交流不同直選時在街頭接觸選民，「深入交流係街頭做不到」。張國鈞解釋，街頭交流一般主要涉及公屋輪候、公院輪症、劏房問題；而選委則討論與內地互認專業資格，甚至宗教界道德要求，認為經此交流可更完整準確掌握社會脈搏。

林琳則表示，以往的選舉不少候選人只關注地區權益，但今次重設選委界，拜訪選委時聆聽到很多人反映社會結構性及深層次問題，認為是契機推動政府正視及解決「老、舊、難」的議題。

民建聯的選委亦將於下周一舉行座談會，邀請51名候選人分享政綱。