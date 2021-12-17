下戰書邀林鄭紅館辯論：輸叩三響頭　何柱國點名3特首人選

多次批評特首林鄭月娥的全國政協常委何柱國，曾公開表明如林鄭競逐連任，自己為了與對方辯論，必然會出選。他近日在電台再向林鄭下戰書，邀她在紅磡體育館同台辯論，題目是林鄭曾經自詡「對香港建設多於破壞」。何指如果自己輸了，會向林鄭叩三個頭，相反，對方鞠躬便可，強調「場騷一定好睇！」



何柱國憶述前年7、8月運動期間，與林鄭見過面，指對方當時「手忙腳亂，又驚又剩」，已經無法控制局勢。何形容自己「考第尾，打打殺殺，嘈呀亂呀，我最鍾意呢啲搞嘢」，當時曾想過如果林鄭下台，自己會主動請纓參選，平息亂局。



他指現時《港區國安法》下，逼近香港的是金融危機，特首人選一定要是熟手技工，但林鄭不諳金融，「我水平都高過佢，但比我高嘅有好多」，點名前特首梁振英、滙豐非執行主席王冬勝、以及金管局前總裁陳德霖俱為合適人選。



我嗰時（反修例期間）真係諗過，不如我出來，如果佢唔撈，我咪出來試下選特首，睇下得唔得，希望暴亂壓平，我認為我有嗰方面天份。 全國政協常委 何柱國

轟林鄭發表投票率謬論「死雞撐飯蓋」

對林鄭一貫頗有意見的何柱國，前晚（15日）在電台公開邀請電視台主辦論壇，由他與林鄭同場辯論。他提到本周日舉行的立法會換屆選舉，怒罵林鄭早前提出「投票率愈低，反映對政府支持率愈高」的謬論好奇怪，認為林鄭若非做過民調預視到投票人數少，就是擁有猶如動物災前走難的特異功能。

何續指林鄭「乜嘢都死雞撐飯蓋」，有關投票率的解說是「先補鑊」，屆時投票率低，就可以「無喱頭」之說應付中央，「我（林鄭）一早話投票率低，因為佢哋係支持我嘅施政。」他形容林鄭充滿心計，是「刀槍不入，密不透風。」何又回應社會對新選制不滿的情緒，指反修例期間，自己曾接觸民主黨議員，對方竟要求「共管」香港，他稱當時是形同政變，認為新制度令港人過回正常生活，認為市民更應參與投票。

林鄭無心解樓荒 取777票欠泛民人情債

對於明年3月的特首選舉，何柱國相信會比往屆減少利益輸送，點名林鄭上屆以777票當選，相比前任梁振英「谷盡」僅得689票，反映部分票源來自民主黨和教協，以致她上任後要增加50幾億元教育經常性開支，是還人情債，亦即「買票」現象。

何柱國又指，當年林鄭獲得工商界支持，上任後成立土地供應專責小組，研究了兩年僅提出收回部分粉嶺高爾夫球場建屋，質疑是顧及既得利益，「當交咗功課，係咪令土地、房屋愈嚟愈貴？」他指目前提出的新界北發展，也只是在中央要求解決房屋問題下，「諗一套方式頂住先，氹住你地先囉。」他認為林鄭若果有決心，早已經解決問題，不用拖來拖去。