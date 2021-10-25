政府指未來20年可負擔逾2萬億基建　再研長洲南重置貨櫃碼頭

新一份施政報告提出發展「北部都會區」，發展局局長黃偉綸今日（25日）在立法會簡報有關措施時指，本港於未來20年內有能力投放2萬億至2.4萬億元於基建工程，而業界亦有能力配合。他又提到，會就於長洲南重置貨櫃碼頭收集初步數據，包括水深、水流等。



《北區都會區發展策略》提出「雙城三圈」的概念，當中包括「深圳灣優質發展圈」、「港深緊密互動圈」、「大鵬灣/印洲塘生態康樂旅遊圈」。（報告書圖片）

立法會議員葉劉淑儀於會上質疑政府能力同時推展「明日大嶼」填海及「北部都會區」兩個大項目，發展局局長黃偉綸回應指，北部都會區實際新增土地僅600公頃，其餘為現有發展區用地範圍。而填海工程方面，交椅洲人工島與近岸填海項目面積約1260公頃，與三跑800公頃填海工程相距不大。他指，本港於未來20年有能力應付2萬至2.4萬億元的基建，而業界亦有能力配合。

黃偉綸：貨櫃碼頭使用量仍高

會上有議員提到發展貨櫃碼頭，黃偉綸指貨櫃碼頭於旺季仍有高的使用量，未有搬遷計劃；加上內河碼頭水深淺不適合作替補，因此亦未有於2030+最終報告的選項之一。不過，他指於「明日大嶼」交椅洲人工島1000公頃填海研究中，會就長洲南選址收集初步數據，包括水深、水流等。

棕地多層作業大廈需待數年

立法會議員易志明關注安置棕地作業者情況，黃偉綸指現時多層作業大廈「眼前未有」，需要過多數年才有；而日後亦於文錦渡、龍鼓灘預留物流用地。梁志祥質疑政府放棄發展郊野公園邊陲地帶，黃偉綸指為「取捨」，將先研究「綠化帶」發展高密度房屋的可能性，並會以公營房屋為主。

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