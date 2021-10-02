專訪｜陳恒鑌倡重置葵涌貨櫃碼頭　緩衝區發展過渡性房屋供3千伙

香港土地房屋問題迫在眉睫，中央明言要求特區政府盡快解決問題。據了解，特首林鄭月娥下周發表的《施政報告》擬提出一系列覓地措施，包括研究搬遷葵涌貨櫃碼頭，以騰空市區土地建屋。



民建聯立法會議員陳恒鑌接受《香港01》專訪時表示，贊成政府盡快研究重置葵涌貨櫃碼頭，預計騰出的土地面積約有一個將軍澳般大，可容納40萬人，將大大改善香港房屋問題。



他提到，葵涌貨櫃碼頭現有兩至三幅用作「緩衝區」的土地，已空置十多年，有潛力發展成為過渡性房屋，提供3,000至4,000個單位，相信只要政府全力推行，最快可在半年內入伙，紓緩目前的住屋困局。



重置碼頭有利香港整體及航運發展

「重置葵涌貨櫃碼頭」是2018年「土地大辯論」的選項之一，不過最終土地供應專責小組並無將此選項納入優先建議。陳恒鑌指，葵涌貨櫃碼頭的發展受限於青馬大橋的船隻高度限制，同時亦加劇附近民居的空氣污染，反而若搬遷貨櫃碼頭，可興建更大規模的貨櫃碼頭，並全面推行電腦化，對香港整體及航運發展也有好處。

他續稱，葵涌貨櫃碼頭連同後勤用地，面積與將軍澳相若，搬遷後預計可容納約40萬人居住，必能大幅改善本港房屋問題。他說，葵涌貨櫃碼頭地理位置優越，能與「明日大嶼」互相配合，例如未來可興建連接新界東、葵涌碼頭及「明日大嶼」人工島的鐵路。

陳恒鑌指，搬遷貨櫃碼頭在世界各地早有先例，並非不可能的事，「新加坡都搬咗好多次，係我哋香港先唔肯搬。」他又指，香港亦曾因為發展需要而搬遷機場，「初初搬機場都好唔方便、好唔習慣，經過咗咁多年，機場發展得好好，無搬機場就無啟德……機場都搬得，點解貨櫃碼頭唔搬得?」

陳恒鑌認為，港府應盡快研究重置葵涌貨櫃碼頭的方案，包括搬遷至屯門龍鼓灘填海區或桂山島，「政府不應排除呢種（桂山島）發展方向，應該與廣東省及中央積極商討，而家橫琴打得火熱，我哋為何唔能夠幫手發展桂山島？」他期望港府可在兩至三年內完成研究，並在其後十年內分批重置貨櫃碼頭。

倡緩衝區建過渡性房屋 提供約3000個單位

葵涌貨櫃碼頭除了可長遠解決房屋需要，亦有潛力「救近火」。陳恒鑌提到，以往航運高峰期時，每逢颱風來襲，葵涌貨櫃碼頭均會出現嚴重交通擠塞，因此設立了多個「緩衝區」，設置空地供貨櫃車在颱風期間等候上船，不過隨着航運量下降，颱風期間交通擠塞的情況不復再，「緩衝區」已有十多年未被使用。

他舉例指，位於貨櫃碼頭南路的「緩衝區」目前正用作停泊跨境旅遊巴，「跨境巴士遲早會走，走咗之後又再閂埋門，又再曬太陽咩？」建議將空置多年的「緩衝區」發展成過渡性房屋，預計可興建3,000至4,000個單位。

陳恒鑌相信有關土地鄰近港鐵站，亦毋須再進行土地平整，只要政府願意全力發展，首批住戶可在半年內入伙，「如果用之前起大嶼山隔離醫院速度，100日起800幾張隔離病床，呢個係好大嘅奇聞，我哋可以用最快嘅速度起過渡性房屋，點解我地唔做呢？」他強調最重要是政府解決問題的決心，「睇下我哋重視程度，技術性問題並非問題，反而係頭腦問題先係最大問題。」