消息：互委會今年中起分階段解散　陳琬琛：反映民生意見都取締？

消息指，政府經審視後決定分階段解散逾1,600個互助委員會，部分互委會最早須於今年7月1日前解散。

荃灣區議會主席陳琬琛接受《香港01》查詢，指互助委員會主要就環境衛生等範疇，向屋邨管理諮詢委員會（邨管會）反映意見，同時發動居民為慈善團體籌款，坦言「睇唔到入面（互委會）有乜政治性」，反問：「每次開會都係講民生嘢，點解政府去到呢啲基本反映意見、反映民生嘅團體，都要取締呢？我真係唔明白。」



+ 2

70年代麥理浩推互助委員會

翻查資料，1970年代，港英政府為了加強管治力度，於1973年開始在公共屋邨及私人住宅大廈組織互助委員會。1976年，時任港督麥理浩在《施政報告》正式提出成立互助委員會。互助委員會每三年換屆一次，選舉由每層住戶推舉層代表再互選產生主席、秘書、司庫。為鼓勵居民成立互助委員會，民政事務總署為互委會提供每季經費津貼，房委會也會為公共屋邨的互委會提供免費會址。

根據政府資料，為了促進公眾參與社區事務， 民政事務總署推行互助委員會計劃，形容互助委員會是志願組織，由大廈住客組成，使住戶建立睦鄰互助精神，提高責任感，改善大廈治安、居住環境及管理效果，「互助委員會就足以影響社區及個人福利的問題，為政府與居民之間提供一個互相溝通的途徑，並為居民提供聚會場合，共同參與各項社區活動。 截至2021年7月31日，共有1,663個互助委員會遍布全港各區。

陳琬琛：互委會反映「最貼身、最貼地」意見

對於有傳政府解散互委會，一直有參與互委會及邨管會工作的陳琬琛表明反對有關做法。他以公共屋邨互委會為例，屋邨不同座數的互委會主席均為該屋邨的邨管會當然委員，互委會主席在邨管會內就地區問題提供和反映「最貼身、最貼地」的意見。他又指，互委會支持慈善工作不為餘力，以梨木樹邨為例，互委會主席每每發動居民為醫院籌款，反問：「呢啲功能有邊個可以代替呢？」

陳琬琛指，不少「三無大廈」無力成立法團，成立互委會變相成為跟進大廈防火設施等問題的渠道，認為若果互委會解散，對部分「三無大廈」管理造成很大問題。

對於有聲音質疑，政府因擔心民主派人士搶佔互委會位置，故解散互委會，陳琬琛坦言「睇唔到入面（互委會）有乜政治性」，每次開會也是處理民主議題，反問：「每次開會都係講民生嘢，點解政府去到呢啲基本反映意見、反映民生嘅團體，都要取締呢？我真係唔明白。」

顏汶羽指整個地區諮詢架構應一併檢視

民建聯立法會議員、觀塘區議員顏汶羽認為，取消互委會對居民影響不大，又指互委會功能與過往有很大分別，「以前仲做埋巡邏、保安」，現在只是把居民意見向邨管會反映，認為相關工作與區議員、分區會等有所重疊。

顏汶羽認為，整個地區諮詢架構應一併檢視，包括互委會、區議會、邨管會、分區會等，經全面檢視和諮詢後再制定新機制，認為目前局部檢討的做法欠理想。