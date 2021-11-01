專訪｜陳恒鑌倡區議會分10區　民選委任各半　增專員統籌地區問題

新一份《施政報告》提出重組民政事務局為「青年及地區事務局」，加強以地區為本解決地區問題，以及促進和青年發展提供一站式平台。外界關注區議會經歷議員辭職潮和宣誓後，地區事務如何重新統籌？

民建聯立法會議員陳恒鑌接受專訪時表示，現時政府在地區管治上政出多門，建議取消地區管理委員會，設立地區行政委員會，由現時18區改劃成10區，每區由1位專員及3位副專員負責，解決地區設施和環境、聯繫地區團隊和推動青年發展等工作。至於18區區議會，陳恒鑌認為有其作用可保留，但同樣建議改劃為10區，每區設10個議席，民選和委任議員各佔一半。

青年發展方面，陳恒鑌認為現時青年政策「散到一地都係」，提倡由專責部門統籌青年工作，各區按情況處理，並設立全職青年工作者，發掘青年領袖和帶動青年發展。他強調，相關工作不應談及政治，要將青年與反政府力量阻隔。



陳恒鑌認為，現時民政專員的角色被動，政府在地區管治上政出多門，推行政令不理想。（廖雁雄攝）

倡設地區行政委員會 劃界跟立會

現時18區均設有地區管理委員會，主要由民政事務專員負責，處理地區事務、協調各政府部門在管理區內事務的活動等。陳恒鑌認為，現時民政專員的角色被動，政府在地區管治上政出多門，推行政令不理想。他建議取消現有的地區管理委員會（地區會），增設地區行政委員會，由過往的18區改劃成10區，如換屆立法會選舉的地區劃分一樣，另外每區設有1位專員，以及3位副專員。

至於專員和副專員的職級，陳恒鑌建議專員為部門首長級第6級（D6），可委任或由公務員出任；副專員則為首長級第3級（D3），可由公務員擔任。他稱3位副專員可各負責一個範疇，分別為處理地區設施、環境及衛生問題、連繫區內的團體，收集區內的民情和民意，以及推動青年工作。

陳恒鑌建議，在全港設立50個分區委員會，約15萬人一個區，主要處理地區治理，增加居民的參與度等。（廖雁雄攝）

倡設50個分區委員會 處理地區治理、增居民參與

陳恒鑌舉例稱，現時位於葵芳的榮芳街街市「無人行」，附近的葵芳社區會堂亦只有一層用途浪費，但礙於社區會堂和街市分別由民政署和食環處負責，導致難以整合處理。他建議可將不同部門統合，以便展開街市重建等不同項目，「以前無機構重整做唔到，重整咗之後日後地區有咩設施要起，有咩設施要改善，其實嗰個專員已經可以喺地區層面做晒諮詢、基本規劃，再上升至立法會拎錢 （取撥款），嗰個速度會快好多。」

他預料日後的地區防火委員會、撲滅罪行委員會、分區委員會及青年活動委員會將成為重要的諮詢架構，應提升相關委員會的職能。他又建議，在全港設立50個分區委員會，約15萬人一個區，各地區有秘書處支援，主要處理地區治理，增加居民的參與度等。

陳恒鑌認為區議會應保留，但建議將18區區議會劃分成10區，每區設10個議席，委任與民選議員各佔一半。（資料圖片）

指區議會仍有作用應保留

至於經歷議員辭職潮及宣誓後的區議會應否保留，陳恒鑌認為，區議會仍有作用應保留，但建議將18區區議會劃分成10區，每區設10個議席，當中設民選議員、當然委員等，委任與民選人數各半，他強調設立委任議員，可讓不同層面人士、知識賢達等給予意見。

被問到分區委員會和區議會的分別，陳恒鑌稱兩者職能不同，其中分區委員會主要聯絡地區團體、進行民間諮詢、收集民情民意等。他強調分為50區可更仔細處理各區情況；至於區議會，他認為主要是實際執行地區事務，如處理撥款等工作。

陳恒鑌認為，政府應設立專責部門統籌，制定可行且真正與青年接觸的工作。

稱現時青年政策「散到一地都係」

政府在新一份《施政報告》表明要與青年同行，建立有效渠道聆聽年青人心聲，同時讓他們建立正面的價值觀。陳恒鑌直言，現時的青年政策「散到一地都係」，政府不應「一味搞活動」，而是要有策略性推動青年工作。

對於政府推出的「青年委員自薦計劃」，陳恒鑌說，「淨係有一個單獨嘅計劃，希望同到青年人對話，呢個就諗得比較簡單。」他又指，青年事務委員會每年都會舉辦交流團等活動，但只是交由非牟利組織等舉辦，政府缺少深入的跟進和交流，故他認為應由專責部門統籌，制定可行且真正與青年接觸的工作。

推動青年工作不應談政治 要阻隔反政府力量

陳恒鑌提倡，要由整體中央部門統籌青年工作，各區再按情況處理，由每區的副專員負責。他又指，應設有全職青年工作者，負責發掘青年領袖，帶動青年發展，「用青年人語言引導青年人、善導青年人發展，提供佢哋可發揮嘅機會」，建議可由青年領袖、學者及專家等有志投入青年發展的人擔任有關工作。

不過他強調，推動青年發展工作不應談及政治，要將青年與反政府力量阻隔，「若果畀反政府力量滲入青年當中就後患無窮」，他認為應吸取2019年的經驗，「令反華勢力唔可以利用青年做佢哋想做嘅嘢，害咗年青人」。陳恒鑌認為，可參考新加坡「人民協會」的模式，為青年提供多元化平台，目標是走向正能量、培養他們家國情懷，並與政府建立互信等。