抗疫基金｜霍啟剛倡按面積計算體育處所津貼　提高從業員資助額

特首林鄭月娥今午（8日）宣布將推出涉款260億元的第6輪防疫抗疫基金，包括40多項支援措施。體育、演藝、文化及出版界立法會議員霍啟剛去信政務司司長李家超，促請政府按面積計算健身中心及體育處所的津貼金額，擴闊資助受惠對象至教練及裁判等，並提高對從業員的資助額。



目前不論場地大細 津貼金額劃一

霍啟剛指，在早前的防疫基金計劃中，每所受影響的健身中心及體育處所均獲得劃一金額的一次性津貼，惟每個處所面積各異，租金及其他成本亦有着重大差異，特別是較大型的體育處所，目前資助完全起不了作用，建議參考餐飲業界的補償方案，按照場地面積決定津貼金額，確保資助措施的成效。

他指出，有部份受影響的業界從業員未獲早前的防疫基金涵蓋，包括教練及裁判、體育團體及機構、非精英運動員及非職業球員以及煙火及特別效果技術員等，促請政府在新一輪基金補漏拾遺，幫助有關人士。

他提到，早前的防疫基金向業界個人工作者分別提供5,000元及7,500元的一次性資助，有關補助實際上並不足夠，今次的停頓可能讓業界從業員損失未來數以月計的工作機會，建議政府提高資助金額。

促增戲院、電影公司津貼

霍啟剛又說，戲院在農曆新年檔期關閉，預期會損失2億元的票房，按照「防疫抗疫基金」5.0，戲院每塊銀幕可獲得一次性的5萬元津貼，而每條院線最多可獲150萬元，對大型院線只是杯水車薪，建議政府提高津貼金額，並且取消補貼上限。另外他認為補貼應涵蓋電影發行、電影拍攝、製作公司等。