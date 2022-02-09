陳智思：對香港來年恢復全球通關感樂觀　九成接種率可放鬆限制

疫情失控，單日確診個案今日（9日）據悉破千，限聚令將於深夜起收緊至兩人，並延伸至私人處所，「疫苗通行證」兩周後實施，一系列防疫措施是疫情以來最嚴厲。行政會議召集人陳智思接受彭博訪問，卻對來年香港與全球重新通關表示「非常樂觀」，關鍵在於疫苗接種率達到90%，認為是放鬆限制的指標。



陳智思指，越來越多的數據顯示，變種病毒Omicron潛服期大幅縮短，透露縮短抵港旅客的隔離期是政府的下一個目標，更說「我哋所有人都想盡快結束」這些旅遊限制。



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非常樂觀來年與外國通關：關鍵為90%接種率

政府厲行防疫措施，特首林鄭月娥多番強調，是要爭取時間讓市民接種疫苗，尤其提高長者群體的接種率。外界關注堅持「動態清零」的香港，會否有日向「共存」的國家通關。陳智思強調關鍵在於「全民接種」，隨著對omicron有更多認識，非常樂觀與全球通關目標可達，而現時是朝著縮短抵港人士的檢疫期出發。

香港目前只容許香港居民入境，並要求入境者須接種疫苗，入境後須隔離14天，禁飛令涵蓋英美等八國。陳智思說隔離期冗長，政府幾乎每小時都收到投訴。面對疫情進一步蔓延，陳智思斷言，香港不會為了阻截高傳染性的Omicron傳播、而採取內地式的封城措施。

對於外界質疑科興保護力不足，陳智思指不同疫苗對避免重症的效力確有差異，但是科興及復必泰都是經香港政府確認，強調足以避免染疫的死亡風險。