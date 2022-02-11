禮頓接種中心日打1,000針　聶德權：爭分奪秒目標90%接種率

由停車場改裝而成的銅鑼灣禮頓中心復必泰接種中心，今日首日投入服務。公務員事務局局長聶德權到場視察，表示中心朝八晚八開放，每日疫苗接種能力逾1,000劑，日後還會增加。他說當前疫情非常嚴峻，確診個案急升，並出現長者死亡個案，威脅前所未見。



聶德權指要爭分奪秒，盡快達至90%接種率，建立社區保護屏障，減低重症和死亡風險，保護不勝負荷的醫療系統。他特別呼籲尚未接種第一針的市民，尤其長者須迅速行動。



正致力增加接種點 促市民從速打針

有關接種中心場地由私人借出，位於七樓停車場，由初步構思到啟用不到一個月，設專用升降機由地下直達。聶德權說，政府正致力增加接種場地，促請市民從速打針，並按時接種第二劑和第三劑疫苗。