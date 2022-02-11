有教會願借郊外營地　梁美芬籲政府從速統籌：可作輕症者隔離

早前去信政府就防疫獻策的經民聯議員梁美芬，提出請求內地援建方艙醫院，並呼籲非政府機構、宗教團體借用空置場地改作抗疫設施。她今日（11日）表示，已有一、兩個教會機構接觸自己，願意借出郊外營地，形容這些營地「直情可以居住、暫住」，或適合供需要入院的輕症患者隔離。



梁美芬指現時亟須政府介入，由專責隊伍協調、專業統籌，快速判斷如何使用這些設施，務求從速投入使用。



閒置處所因應條件 可改作不同抗疫設施

梁美芬指，很多非政府組織及宗教團體都願意探討，唯一是欠政府統領。她指疫情下「好多活動都取消咗，根本唔會用嗰啲場地，依家係空置咗出嚟」，這些地方除了可供隔離，亦可視乎條件改為疫苗接種點，檢測設施等，屆時「多啲不同點」，將有助分散人流聚集。

她指不同政策局都有不少空置處所，包括學校等，需要跨局處理，「個個出一啲，香港其實有不少呢啲地點放出來」，強調各方如自覺有資源都可以提供，眼前最需要就是政府統籌。

盼內地派醫護團隊為港人打針

「疫苗通行證」本月24日實施，近日接種人數屢創新高。梁美芬指政府及內地明天舉行抗疫會議，希望當局爭取國家派醫護團隊支援，務求香港在24日前「所有人都打到一針。」

梁美芬重申希望設立「內地香港共同抗疫協調委員會」，令港府在抗疫工作中可參考內地，強調抗疫團隊須調整政策：「應該要堅守動態清零，首要第一步，係符合內地專家要求，以及衞健委要求，先有機會通關！」她稱只有通關才可以逐步恢復經濟民生運作。