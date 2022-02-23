財政預算案｜新財年赤字料914億　凍公僕人手　徵跨國企業補足稅

【財政預算案2022/電子消費券/派糖/退稅/徵稅/開源節流/公務員】財政司司長陳茂波今日（23日）在本屆政府任內最後一份財政預算案中，預估2022/23年度會出現914億元財政赤字，同時公布一系列開源節流措施。政府雖然不會推行進一步削減部門經常撥款計劃，但會在22/23年度維持凍結公務員人手，預計在明年3月底，公務員編制約有19.7萬個職位。

開源方面，住宅物業將引入累進差餉制度，反映「能者多付」原則，同時每年為庫房增加約7.6億元收入。陳茂波指，政府打算在今年下半年向立法會提交立法建議，以按照國際共識落實全球最低實際稅率等相關規定。同時，陳茂波指會考慮由2024/25課稅年度開始向大型跨國企業集團徵收本地最低補足稅，粗略估算補足稅每年涉及150億港元。



▼政府2月23日公布新年度財政預算案▼



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陳茂波指，本屆政府一直恪守審慎理財、量入為出、應使則使的公共理財原則，並致力改善公共財政的透明度，並將致力維持財政穩健。

他重提在去年已強調政府開支要進入整固期，並推出節流計劃，在不影響民生開支的前提下，削減部門經常撥款百分之一。不過，他強調由於削減經常撥款的效果是長期的，因此今年不會推行進一步的削減開支計劃，以免疊加效應窒礙部門運作，影響公共服務。

維持公務員零增長 預計明年3月底約有19.7萬個公務員編制職位

然而，政府會繼續審慎考慮涉及經常開支的新項目，並嚴格控制公務員增長，使長遠財政承擔與收入增長相適應。因此在二零二二／二三年度，政府將維持公務員編制零增長目標，以確保公共財政的可持續性，預計在二零二三年三月底，公務員編制約有十九萬七千個職位。

▼2022財政預算案懶人包▼



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住宅物業引入累進差餉反映「能者多付」 政府每年增約7.6億收入

開源方面，陳茂波提及住宅物業將引入累進差餉制度，反映「能者多付」的原則，約有4.2萬個住宅物業受影響，佔整體私人住宅物業的總數約2%，預計政府每年增加約7.6億元收入。



他建議應課差餉租值為55萬元或以下的住宅物業，差餉一如現時按租值5%徵收，而應課差餉租值超過55萬元的住宅物業，則建議首55萬元租值同樣按5%徵收差餉，其後25萬元租值則按8%徵收，超出80萬元的租值會按12%徵收。

每名業主日後僅可為一個住宅物業申請差餉寬減 以今年上限計政府可省31億

此外，考慮到社會過往關注擁有多個住宅物業的業主在現行差餉寬減安排下可多重受惠，政府建議日後住宅物業的差餉寬減，僅限合資格並且是自然人的業主，就名下一個住宅物業申請寬減。以二零二二／二三年度的差餉寬減上限作為參照，新安排可讓政府於日後推行一次性差餉寬減措施時節省約三十一億元。

▼2022/23年度財政預算案公布時市況▼



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陳茂波又表示，香港與全球130多個稅務管轄區去年承諾，落實由經合組織制訂的國際稅務改革方案，以應對侵蝕稅基及轉移利潤的行為，有關的全球最低實際稅率只涵蓋營業額至少達7.5億歐元的大型跨國企業集團，本港中小型企業不受影響。

料24/25年度起向大型跨國企業徵本地最低補足稅 每年涉150億元

陳茂波指，政府計劃在今年下半年向立法會提交立法建議，以按照國際共識落實全球最低實際稅率相關規定。同時考慮由2024/25課稅年度開始向有關大型跨國企業集團徵收本地最低補足稅，以確保它們實際稅率達致全球最低實際稅率15%水平，保障本港徵稅權，粗略估算補足稅每年涉及150億港元。