梁栢賢警告確診周內破10萬宗　急籲分層級隔離：為留家者提供支援

疫情失控醫療系統不勝負荷，作為2003年抗擊沙士團隊一員的醫管局前行政總裁梁栢賢，在社交網站警告，未來一周累積感染個案，將可能由現時不足27,000宗大幅攀升至超過10萬宗，屆時醫療系統會崩潰，呼籲認真考慮新加坡模式，否則香港會加劇混亂，令市民受苦。



梁栢賢說，政府現時預備租用、徵用或興建中隔離設施，都是「遠水不能救近火」，支援人手不足及醫護人員感染數字上升是最大隱憂，形容改變控疫策略刻不容緩，呼籲盡快作清晰指引，分層次安排家居及入營隔離。對家居隔離要有防感染指引和支援渠道，希望可分流到部份人，藉以減低急症室的負荷。



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徵用、興建隔離設施「遠水不能救近火」

疫情海嘯式爆發，按照梁栢賢估計，未來一周，每日平均確診數字分分鐘破萬。感染人數拾級攀升，多間醫院急症室門口近日已逼滿等候市民，部分搭建帳篷由醫護在室外照顧。

梁指政府須盡快就確診者或初確者檢疫隔離措施作出清晰指引，建議分層次處置，當中輕症或無症狀感染者，同住家人若完成接種疫苗，家居環境又許可，就可以家居隔離。如果有高危人士或未接種人士在家，或家居環境不適合，就可安排入隔離營。這種分級安排可即時實施，待隔離設施數量增加後，再作相應調整。

公布確診者數據：市民了解風險有助配合

梁栢賢指，政府應盡快分析確診病人臨床數據，增加透明度，確定或調整現時檢疫和治療政策，重點分析包括年齡性別、臨床表徵、治療詳情、留院時間及接種狀況等的相對關係。這些數據分析在未來數星期非常重要，可作為抗疫措施依據。這些數據也可透過用簡易訊息與市民分享，從而讓市民準確了解自己的感染風險，加強與抗疫措施的配合。

他說這場疫症百年罕見，醫療體系不免有些混亂，但不等於醫療系統退步，強調大家要有信心在內地的支援下，以風險分級控疫、善用快速測試包、以及新加建的檢疫設施等，減慢個案飆升速度。