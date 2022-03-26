動態清零｜林鄭避談、陳茂波屢提　學者解構理由　關乎特首戰？

第五波疫情下，特區政府抗疫表現飽受批評，近日特首林鄭月娥調整本港抗疫策略，包括暫緩全民強檢，同時間解除禁飛令、放寛限聚措施，就被質疑是變相「與病毒共存」，對於是否以「動態清零」為目標，林鄭過去幾日未正面回應，僅稱非兩條路線之爭。



另一邊廂，作為下任特首熱門人選的財政司司長陳茂波，連日卻反覆強調要堅持「動態清零」，稱如果不能成功壓制疫情、達不到「動態清零」，就難以跟內地恢復通關，對香港的經濟影響更大。



特首選舉開跑在即，政府高層口徑不一，究竟有何玄機？



▼3月21日 政府在抗疫記者會公布復常路線圖▼



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多次被問到動態清零 林鄭：不想糾纏

翻查近日政府對於抗疫路向的言論，林鄭月娥在上周日（20日）被問到，本港抗疫路向是堅持「動態清零」還是「中國式與病毒共存」，她回應指因本港仍處於疫情嚴峻階段，「整體抗疫路向暫時未完全決定得到」。她解釋，全世界包括中國內地都在檢視疫情發展，及相對的處理手段，強調不想糾纏於一個形容上，因每一種說法都會引起不同人士的揣測和演繹。

林鄭月娥周一（21日）公布防疫措施「中期檢討」，宣布暫緩全民強檢，並在4月21日起分階段逐步解除大部份社交距離措施，同時又在4月1日起取消對9個國家的禁飛令。

林鄭強調目標與國家一致

到了周四（24日），林鄭被問到會否跟隨新加坡放寬限制措施。她回應每個政府應對疫情的政策及策略都不同：「我唔認為有一套，可以通用喺唔同地方，我亦唔相信只有兩條路，所有要我哋揀行A路定B路，可能不太有意義！」她強調會以香港最佳福祉為依歸，作出判斷及決定，相信香港仍然是具吸引力的國際金融中心，又表示政府抗疫目標清晰，「同國家係一致」，以保護市民生命至上。

▼3月24日 粉嶺馬適路方艙醫院入住率逾7成▼



陳茂波：如達不到動態清零 難與內地通關

抗疫是政府總動員工作，多名高官近日「排隊」接受官媒專訪，政務司司長李家超接受訪問時表示，現在不是放鬆的時候，要繼續保持高度備戰狀態，繼續抗擊新冠病毒。他預計高位平台期相信會持續一個長時間，特區政府會努力把所有抗疫的措施做得更紮實。在訪問中，李家超未有提及「動態清零」或「與病毒共存」等字眼。

至於陳茂波，他上周一與林鄭、李家超同場出席記者會，全程只答了一條問題，他談及香港競爭力時，提到當疫情被遏止後，需要保持高度警惕，在一個「動態清零」的情況下，繼續爭取和內地通關。他近日在訪問中表示，亦再次提到「動態清零」，指如果不能成功壓制疫情、達不到「動態清零」及保持平衡，就難以跟內地恢復通關，對香港的經濟影響更大。

▼3月25日 政府公布４月初向市民派防疫服務包▼



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劉兆佳指動態清零是長遠基礎抗疫策略

對於港府高層口徑不一致，全國港澳研究會副會長劉兆佳認為，「動態清零」是國家及香港長遠的基礎抗疫策略，指的是要在疫情萌芽期大力撲熄，而非要保持零個案。他說，中國以「人民至上、生命至上」為抗疫目標，可見一段時間都不會改變，「以證明社會主義制度比資本主義制度更重視人命」。在這前提下，他認為陳茂波說的是長遠的抗疫政策。

眼下疫情嚴峻 林鄭採短期策略先行「三減」

至於林鄭月娥的說法，劉兆佳則認為是短期抗疫方針，「內地都想你『清零』，但每日萬幾宗個案，現實上無可能嘛」。他強調，林鄭沒有說放棄「動態清零」，而是根據疫情而調整應對策略，「唯有就係要盡量控制疫情，首先達至『三減』（減少死亡、減少重症、減少感染）。」

▼3月21日 政府宣布最快4月20日放寬社交距離措施▼



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1個月後放寬措施社會有期望 若要延期打擊威信

劉兆佳分析，兩人的說法沒有衝突，同時內地亦不時檢討抗疫手段，要因應疫情而變化。他說，最近政府的多項調整及新措施，例如調整強檢、大量派發物資等，是在「買時間」，認為要注意未來1個月的抗疫成果，「食肆等各行業都盼望4月放寬措施，可以逐步正常運作，如果1個月內控制到疫情，對政府管治威信來說有很好的提振作用，但如果1個月後仍未控制疫情，而令到放寬措施延期，則會打擊政府威信。」

有建制中人表示，如果有細心留意陳茂波過去一年的網誌、公開發言，可發現財爺非常緊貼中央路線，行文用字也富有內地色彩，既然「動態清零」是國策，被視為特首人選之一的陳茂波，自然要強調「動態清零」，顯示自己「有所堅持」。