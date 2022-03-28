通關無期旅發局續主打內地市場　1億推廣　議員倡搞港版紅色旅遊

立法會經濟發展事務委員會今日（28日）討論旅發局2022至23年度工作計劃，旅發局總幹事程鼎一表示，去年第四季的一項調查顯示，約半數內地旅客，首選香港作為亞洲旅遊目的地，旅發局今年會主力在內地推廣香港旅遊，至少投放1億元在適當時候宣傳。



民建聯黃俊碩關注通關後會否仍有足夠旅遊業從業員，商務及經濟發展局局長邱騰華指，政府一直支援業界，為超過5000名從業員轉介政府短期職位，例如疫苗接種中心和隔離設施的工作，形容有關職位非常搶手。



旅發局：近年香港在內地形象轉變大 須投放資源維持形象

選委界陳沛良稱，政府縮短海外人士來港檢疫時間，而香港與內地通關未有時間表，預計海外旅客重臨香港的進度較內地旅客快，問及旅發局如何調整推廣資源。

程鼎一指，本港有78%旅客來自內地，開關後最希望吸引這批最大的客源，今年旅發局的推廣計劃主力放在內地市場，將投放至少1億元在適當時候在內地推行宣傳及推廣，亦會視乎哪個海外市場率先開放來調撥資源。他強調，不是要開啟旅遊才開始宣傳，過去數年香港在內地市場的形象轉變頗大，需要打好基礎，維持本港旅遊城市形象。

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黃俊碩憂業界轉行 陳紹雄倡發展港版紅色旅遊

黃俊碩問到，第五波疫情影響內地旅客對香港觀感，當局會如何應對，又稱不少旅遊業從業者已轉行，關注通關後本港會否有足夠旅遊業從業員。邱騰華表示，政府透過旅議會轉介，安排了約5千至6千名從業員出任短期職位，包括疫苗接種中心、隔離設施及防疫包派送等工作。

選委界陳紹雄認為，香港應發展深度遊，改革景點內容，發展「港版紅色旅遊路線」，推動具香港特色的歷史景點及中共領導人在港留下的足跡等，將歷史愛國教育融入其中，培養青年國民身份認同。邱騰華說，政府一直推動香港歷史遺跡發展，包括活化孫中山史蹟徑，並配合區內景點發展。