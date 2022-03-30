院舍爆疫︱跨部門小組昨日開會　狄志遠倡檢視院友送亞博機制

第五波疫情下，安老院舍成為重災區，政府剛成立的「加強院舍抗疫能力跨部門工作小組」，昨天（29日）召開首次會議，將要求私營院舍參與改善感染控制和通風的計劃。新思維社會福利界立法會議員狄志遠表示，不希望會議只聚焦空氣流通問題，建議檢視確診院友送往的亞博館和暫託中心的機制。



狄志遠表示，政府應盡快檢視確診院友送往的亞博館和暫託中心的機制，不應等待第六波到來，又指很多長者不希望送去亞博館或暫託中心，因為擔心照顧不足，不能洗澡和上廁所等，希望小組討論這些細節。

他稱，近日仍然收到求助個案，指醫院將情況好轉、但檢測仍呈陽性的長者安排返回老人院，期望社署盡快改善安排。

驅趕露宿者被判敗訴 狄：康文署欠一個道歉

有無家者早前入稟索償政府，指康文署人員於2019年冬至期間聯同數十名防暴警員，到深水埗通州街公園驅趕他們，並將他們的家當當垃圾丟掉，最終獲判勝訴，署方須向每名無家者賠償100元。

狄志遠稱康文署行動明顯不恰當，對無家者不公道，但今次罰款僅屬象徵性，希望當局檢討做法。他指事件糾纏了數年，當局欠無家者一個道歉，亦希望政府不要再上訴。