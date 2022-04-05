林鄭不連任｜葉國謙讚合適：連任必惹反對　林鄭好有主見摯友唔多

特首林鄭月娥昨（5日）宣布不競逐連任，行政會議成員、港區人大代表葉國謙今日（6日）在電台節目表示，林鄭月娥的決定合適、可以理解和令人尊重，相信家庭原因是她不尋求連任的主要因素。他指林鄭月娥很有個人主見、凝聚力不足，容易予人不易聽意見、甚至獨斷獨行的感覺，若她競逐連任，一定有不少反對聲音。



葉國謙：林鄭缺乏凝聚力 予人感覺獨斷獨行

葉國謙指出，特區政府近年管治威信受到挑戰，林鄭月娥的作風得罪很多人，相信私底下對她推心置腹的朋友不多，若她競逐連任將遇到不少反對聲音，不利香港抗疫。他說，自己敬佩林鄭月娥堅守法治，但在處理事情上缺乏凝聚力，加上她很有個人主見，容易予人不易聽意見、甚至獨斷獨行的感覺，在團結香港各界方面有不足。

他認為下屆特首需要能夠團結各方，對法治有堅持、熟悉政府運作、具承擔感和管治權威的人士出任。他提到，以往有意參選特首的人士在提名期前已表達意向，今屆候選人稍遲才公布，或對公眾認識候選人有影響，但相信參選者也會是市民熟悉的人士，不會出現一些市民「連名都說不出」的人當選。

葉國謙又稱，目前無法評估特首選舉會有多少人參選，有機會在一人模式下進行，因為在新選舉制度下，參選人要在選委會各界別取得15個提名，難度很高。他認為，選舉有多些人參選是好事，因社會和選委都有選擇。

李慧琼評林鄭：特首唔易做 應多體諒

對於林鄭月娥不尋求連任，民建聯主席李慧琼今早在電台節目稱不感突然，指外界形容林鄭「無得留低」是不客觀評論，因林鄭是完成任期不尋求連任，而每個人都有自己規劃及考慮，最重要是中央理解及接受。

林鄭功過方面，李慧琼指公道來說，香港首四波疫情處理不俗，市民期望經過四波經驗後，港府在第五波會有好準備，但最終無論預防、堵截及隔離都強差人意：「大家食花生咁（評論林鄭功過），但喺香港做行政長官的確唔易，應該多啲體諒。」

李慧琼又指，特首選舉提名期已展開，故不評論任何人參選決定，但無論下任特首是誰，都希望能帶領香港穩控疫情之餘，亦讓市民知悉如何恢復正常生活及相關策略：「目前有啲飄忽。」她不評論特首選舉是「一人選舉」還是「有競爭」較好，形容凡事有兩面，沒有必然好處或壞處。