電話卡實名制｜葛珮帆倡生物認證登記　邱騰華：遠超修例範圍

電話卡實名制去年9月生效，現行的電話儲值卡用戶須於2023年2月23日或之前向所屬電訊商完成實名登記。立法會資訊科技及廣播事務委員會今日（19日）開會，討論落實電話卡實名制的最新進展。

民建聯立法會議員葛珮帆建議仿傚內地做法，加入生物認證，並限制電話卡只供登記人使用。商務及經濟發展局局長邱騰華表示，葛珮帆的提議遠超今次修例範圍，強調修例為填補漏洞，以免有人使用「太空卡」進行不法行為。



葛珮帆表示，內地實行電話卡登記制，因此每當出現疫情或重大事故時，也可透過電話通訊、追縱和查案，但與香港實名制與內地仍相差很遠，例如在香港，市民可實名開設多個電話號碼，再轉讓給其他人使用。她提到，內地電話實名制要求提供生物認證，確保電話號碼只供登記人使用，希望當局加強規管。

邱騰華指，條例沒有限制電話號碼只可供登記人使用，亦沒有要求登記人提供生物認證，目前登記人須提供身分證號碼等重要資料，執法部門認為已經足夠。

限期前向太空卡用戶發至少5短訊提醒

選委界立法會議員何君堯稱，目前仍有1,600萬張電話卡未實名登記，若要在明年2月前完成登記，即平均每月須登記180萬張電話卡，問及當局如何評估登記進度。選委界議員林智遠關注若大批市民在限期前最後一個月才登記，電訊商能否應付。

通訊事務總監梁仲賢表示，在1,600萬張未實名登記的電話卡中，有部分仍未售出，當局已回收130萬張，預計在限期前平均一個月登記130至140萬張電話卡，目前進度符合預期。他指，參考澳門經驗，未必所有電話卡用戶也會實名登記，而且登記手續簡便，有信心在限期完成登記工作。他又稱，臨近限期時會多鼓勵「太空卡」用戶實名登記，會發出至少5個短訊提醒。