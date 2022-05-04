獨留內會叫口號陷獄　張超雄離港：自由不仰賴賜予　未安定但安全

民主派前立法會議員張超雄與家人近日離開香港，前往加拿大生活。已離港赴英的香港民意研究所副行政總裁鍾劍華前日（2日）在社交網站發長文，不點名講述有摯友５月１日舉家，當時已順利在多倫多入境。他說這位朋友為香港服務貢獻、守護民主，有時立場與社會主流意見不一亦從而動搖，面對過無理攻擊都擇善固執。但過去一兩年的事態對他造成折騰，這刻「只希望能逃出生天」。



張超雄昨日深夜在該帖文留言報平安，指現時雖然未能安定，但至少安全，基本自由不再需要仰賴當權者賜予：「無論在世界任何一個角落，我們都不會忘記初心。」



張：花時間照顧家人女兒 身處何地不忘初心

張超雄昨晚社交網站留言，與鍾劍華互勉，指在另一環境要繼續為初心奮鬥。他說自己目前需要以更多時間照顧女兒和家人：「天涯若比鄰，無論在世界任何一個角落，我們都不會忘記初心。」

鍾劍華前日（2日）在facebook發文，稱一名朋友於5月1日舉家離開香港，並傳來訊息指「剛剛抵達多倫多，已經清關，一切順利。」他指與該名朋友共事多年，形容他溫文、溫和，但意志堅定，肯定會不忘初心。他引述該朋友離港前向他表達感受：「很好呀！加拿大比較少人，我們現在只希望能逃出生天。」

鍾劍華嘆貢獻香港 惟今只望逃出生天？

鍾劍華慨嘆：「為什麼一個曾經為香港服務，曾經為香港的未來努力，曾經守護民主，曾經為社會上弱勢尋求公義，曾經為香港作出貢獻，本來正正常常地生活的大好人，到今時今日竟然會擔心自己不一定平安，為什麼離開香港前的期待只是那麼卑微，『現在只希望能逃出生天』?」鍾其後確認，離港的朋友正是張超雄，祝願他一家在加拿大生活愉快。

邵家臻：哪裏不公義 哪裏就有張超雄腳蹤

社福界前立法會議員邵家臻發文，憶述兩人自90年代相識，在大學共事、也在立法會互相助選，讚賞張「溫文爾雅，又仗義執言，哪裏有不公義，哪裏就有張超雄的腳蹤。」他說在貧窮、院舍、殘疾、難民及囚權等議題，張都一往無前，就算招徠四方八面的攻擊，令張受到公民社會和民主派議員的尊重：「後來他入獄的消息，不少官場中人都忍不住搖頭嘆息。」

邵家臻說，與很多離港的人一樣，張都走得不甘心，自己只能感謝他為香港戰到最後一天。目前身處英國的民主黨副主席李永達，留言表示自己人在倫敦，希望大家都在力能所及的範圍，團結做有益香港的事。未來若有機會到加拿大，一定相約探望。

因內會高喊「李慧琼越權」判囚3周

張超雄前年在立法會內務委員會選主席風波上，在民主派議員集體離場後，獨立在主席台前高舉標語，並持續高喊「李慧琼越權」，但會議繼續進行，席間受部分建制派議員訕笑。張超雄其後被控一項「藐視罪」，今年2月在西九龍法院承認控罪，被判囚3周，同月24日出獄。張超雄與妻子育有3名子女，其中二女兒患有罕見遺傳病，其智力及身體上均有障礙，日常生活需由父母貼身照顧。