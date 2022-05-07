特首選舉明早投票　馮驊：點票約需1小時　暫4選委預約竹篙灣投票

特首選舉明日（8日）早上9時至11時半進行投票，選舉管理委員會主席馮驊今早視察灣仔會展主票站，提到相比往時，已將點票人手增加一倍，預料票站關閉後約需一個小時完成點票。

因應疫情，選舉事務處在竹篙灣社區隔離設施設立票站，讓受本地隔離或檢疫措施影響的選委投票，相關選委須提早今晚入住、明早投票。馮驊表示，該票站投票時間為上午9時至10時半，選票會運回會展集中點算，截止今早10時，有4名選委預約到竹篙灣投票，但具體來自哪個界別則不便透露。



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選票只有「支持」或「不支持」選項

會展票站投票時間為兩個半小時，共分為5個建議投票時段，馮驊呼籲選委按所屬界別的建議時間前來投票。他展示今次選舉的選票，由於只有一名候選人，選票上只有「支持」或「不支持」的選項，選委須用由票站發出的剔號印章投票。馮驊稱，如果有選委到場時發燒，會被安排經特別通道到特別投票間投票，減低傳播風險。

因應選委人數增加，選管會今次加大了會展票站，發票櫃枱約有70張，投票間約有100個，點票人手增加一倍，預計點票程序可在一個小時內完成。

馮驊展示選票，由於只有一名候選人，選票上只有「支持」或「不支持」選項。（梁鵬威攝）

選委行使投票權 豁免疫苗通行證要求

馮驊指出，法例沒有規定選委入場投票須強制使用安心出行及疫苗通行證；但到中央點票站的人士，由於不是行使投票權，基於防疫需要，需要強制使用安心出行及疫苗通行證。馮驊表示，因檢疫規定不能離開家居或住處的選委，可以預約到竹篙灣票站，但因個人私隱理由，不會透露4名選委預約到竹篙灣投票的原因。