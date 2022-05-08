特首選舉︱李家超得票99.2%冠絕歷屆　較舊紀錄高出近17個百分點

【特首選舉2022】改制後的特首選舉今日（8日）舉行，今次有權投票的選委有1,461人，最終有1428名選委有投票，33名選委缺席，整體投票率達97.7%。李家超獲得1416張有效支持票，佔所有選票99.2%，創歷屆當選特首新高。如果按照全體選委1,461人計算，他得到的支持度達96.9%。

舊紀錄在2007年，曾蔭權對戰公民黨梁家傑時創下，當年曾蔭權獲649票當選，得票率高達82.4%。新選制下，李家超的得票率比起舊紀錄還要高出近17個百分點。



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特首選舉向來投票率極高 唐梁大戰最低94.9%

過去五屆特首選舉中，2002年第二屆選舉、2005年補選都無競爭，董建華和曾蔭權同樣在無對手下自動當選。其後《行政長官選舉條例》經修訂加入「信任票制度」，即使是「一人模式」仍須投票。歷年來，共4場特首選舉需要投票，包括1996，2007、2012和2017年；這4場選舉與今次不同之處，都是有超過一人入閘。

曾蔭權第二任期 創下82.4%最高得票率

首屆特首選舉1996年舉行，由400名推選委員會委員投選，投票率接近100%，董建華當時獲得320票，得票80%當選。不過，該得票率在2007年被打破，曾蔭權對戰公民黨梁家傑，當年投票率約為99%，曾蔭權獲649票當選，以788張選票計算，得票率高達82.4%，是至今最高得票率的特首。該屆另有11張白票，1選票同時在兩名候選人的空格內蓋印。

2012年上演「唐梁大戰」，由唐英年、梁振英與泛民代表何俊仁競逐，這屆投票率94.9%歷屆最低。梁唐競爭分薄建制派票源，最後梁振英僅以689票勝出，以1,132張選票計算，得票率60.9%，也是歷屆得票率最低的當選人。該屆白票75張、廢票7張。

2017年由林鄭月娥、前財政司司長曾俊華與前法官胡國興競逐，林鄭最終以777票當選，以1,186張選票計算，則有65.5%。該屆白票19票、廢票4票。