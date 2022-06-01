「先買後付」平台湧現　議員憂過度消費成風　港府年內訂監管指引

「先買後付」電子消費模式（Buy Now, Pay Later, BNPL）近年在亞洲地區大行其道，深受年輕一輩歡迎，香港也有虛擬銀行及企業推出類似平台，運作上猶如信用卡分期還款，按時支付既無利息衍生，亦毋須查閱信貸報告。有立法會議員關注到，趨勢容易助長年輕人過度消費，令他們陷入債務危機。

財經事務及庫務局局長許正宇今日（1日）回應立法會議員廖長江質詢時，表示政府正關注「先買後付」平台，金管局下半年會訂立指引。



許正宇指，隨著科技發展，衍生了不少的創新支付形式，「先買後付」是其中之一，一般的做法是與平台商戶合作，在應用程式內付款結帳，比起市面上其他渠道如信用卡，還款期會比較短，準時付帳就無額外收費，逾期還款則視乎性質。

許正宇：BNPL屬發展階段 佔整體消費額2%

許正宇指，現時相關付款方式在香港仍屬發展階段，數據顯示使用該平台的消費額僅佔整體2%，但不代表政府一無所知。不過他強調，現行有關保障消費者及促進謹慎借貸的措施，同樣適用於「先買後付」的服務，當局近日已與消委會商討，希望加強消費者對「先買後付」的了解及保障。

許正宇指，隨著使用這些平台的市民增加，金管局會加強保障工作，未來幾個月會諮詢銀行業意見，下半年會訂立與監管相關指引。他承認，這類平台的業務不一定會被視為「放債」，所以未必受《放債人條例》規管。就此，英國剛完成諮詢，新加坡則採用行業內規管，不同地方都「摸緊路」。