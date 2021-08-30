網購新時代・下 │ 「先買後付」造就年輕人消費與負債雙長？

小額商品也能分期付款、與商家、各個網購平台無縫銜接.....「BNPL」（Buy Now Pay Later，先買後付）這一新的消費模式可謂為新一代年輕人量身打造，讓原本讓人望而卻步的產品只需輕點幾下屏幕便「觸手可及」。可是，這種新興消費模式下，年輕人的銷售習慣和財務將會如何受到影響？



【閱讀專題上篇】網購新時代・上｜信用卡即將退場？「BNPL」先買後付風潮

2020年疫情期間，雙十一購物節非常旺場，京東等中國電商向記者展示銷售數據。（Getty）

禁不住誘惑的年輕人？

「一個年齡大一點的人，他不太可能會為了提前兩個星期買個小東西、或者買個電話而去借錢。如果你跟街上的一位阿姨這樣說，她會覺得這些年輕人都是瘋子。」香港大學經管學院市場學副教授賈軾博士解釋BNPY為何尤其針對了年輕消費巿場。

從美國到亞洲，做先買後付模式的企業幾乎無一例外都以年輕消費者為核心受眾，尤其是千禧一代的年輕人。研究行為科學和消費者心理的賈軾表示，年輕人往往心態比較樂觀，相信自己大多數的收入會在未來產生，所以更願意借錢；年齡較大的人往往有家庭，責任更多，顧慮也會多一些。另一方面，傳統信用卡消費門檻較高，年齡大的人往往已經有較好的信用評分，不一定需要如今這些低門檻的新創金融科技企業所提供的服務。

香港本土金融科技企業Hero Plus亦着眼年輕人的這種心理。除了針對年輕父母的教育類產品外，其下「先買後付」的服務則以19至25歲的年輕人為受眾。創辦人兼行政總裁林樹朗（Ronald）向我們解釋，像Ｍaster、Ｖisa等公司都在香港做過一些相關的調查報告，結果發現：「（年輕人）消費的金額偏小，但是消費的總量卻很多。」

香港大學經管學院的市場學副教授賈軾主要研究領域為行為科學與消費者心理。他認為年輕人年輕人往往心態比較樂觀，相信自己大多數的收入會在未來產生，所以更願意借錢消費。（受訪者供圖）

不知不覺中的債務問題

這樣的消費習性，驅使這些企業開拓許多相對平價的商品分期服務。開展先買後付的商家，往往並非只賣高價產品，像較為平價的女性內衣、家居服品牌Sixty Eight、時尚電商ZALORA等，按商家提供的分期選擇，每月的還款額可低至幾百甚至幾十元。如此一來，消費者似乎無須擔心傳統信用卡消費所可能帶來的債款壓力——但事實卻非如此。

在中國內地，近年來電商平台上先買後付、分期付款的模式已經收穫了大量的年輕用戶，相關消費信貸產品亦層出不窮：與淘寶綁定的「花唄」、京東平台的「白條」、「微博錢包」等等。賣點都離不開「先買後付」、「隨心分期」、「實時審批」等。不少年輕消費者同時在多個平台使用「先買後付」產品，甚至還有允許用戶「以貸還貸」的純網路貸款產品，使得部分用戶陷入債務陷阱。

一份由尼爾森（Nielsen）2019年發佈的報告顯示，中國內地18至29歲的年輕人當中，只有13.4%的年輕人零負債，平均債務收入比高達41.75%，當中，互聯網分期消費的佔月收入的比重最高。在豆瓣等網絡論壇上，更有網友集結成「負債者聯盟」、「努力還債聯盟」討論組，交流分享債務壓力及擺脫債務方法心得。

近幾年，內地先買後付消費模式收穫了不少年輕消費者。（Getty）

林樹朗說：「他們（年輕人）因為剛開始還沒能享受到很多物質，就會不斷去購買很多東西。所以大家都是針對一些年輕人。」

被問及未來香港年輕人是否也可能面臨債務堆疊的情況，林樹朗表示：「絕對有這個可能性，我們（香港）現在有四間（BNPL企業），裏面三家來自新加坡，我們（HeroPlus）的額度就有一萬八千，其他家可能有一萬五，累計起來就有五六萬。」

刺激年輕人消費的BNPL

消費愈發便利，可能會助長年輕人的消費慾。林樹朗說：「（BNPL這種模式）確實令到他（年輕人）消費的更多，而更容易享受物質的東西。」他補充道，其實BNPL最初主要也是為了吸引更多年輕人——辦不到信用卡，或者信用額度不夠高，希望他們能夠通過扣賬卡去消費，增加他們的消費能力。

Hero Plus創始人林樹朗認為，年輕人剛開始還沒能享受到很多物質，物質慾和消費慾會更強，所以許多BNPLY企業都是針對一些年輕人。

不過，賈軾對此則有所保留。他認為，儘管這種先買後付的模式顯然比信用卡利息更低，對於消費者而言買東西更便宜了，人們有可能因此消費更多，但是和傳統信用卡消費相比，兩者所帶來的總消費量不一定會有明顯差異。

雖然BNPL長遠會否為年輕人洗錢習慣帶來影響仍是未知之數，惟近年來，在網購市場相對成熟的內地，先買後付形式引發的年輕人債務問題值得關注。在香港，儘管目前市場上BNPL類產品雖不算多，但年輕消費者若喜於購物的便利而無警惕心理，仍可能出現過度消費或構成債務問題。尤其對於未成年人士而言，在網購及分期付款更加便利的今天，家長應好好向子女灌輸有關消費與理財的正確觀念。