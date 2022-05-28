公務員調薪︱聶德權認同淨指標客觀反映市場 行會將考慮各因素
撰文：文維廣
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作為公務員薪酬調整主要參考指標的薪酬趨勢淨指標，高層公務員今年加幅可高達7.26%、中層及低層則分別為4.55%及2.04%。公務員事務局局長聶德權接受電視節目訪問，重申最終調整幅度會考慮香港經濟、公務員士氣、政府財政狀況等一籃子因素，薪趨淨指標只是其中一個參考因素。
聆聽職方工會看法 一併提交行會決定
聶德權認同，薪趨調查反映了私營機構過去一年，全職僱員的平均薪酬趨勢改變，形容是反映客觀現實：「但同時要考慮香港的經濟情況、生活成本的變動、財政狀況、職方對薪酬調整的要求、以及公務員的士氣。」他指緊接下來會與職方、工會聯繫，聽取他們的看法和要求，意見之後會一併提交到行政會議上，相信行會會考慮各方因素再作決定。
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