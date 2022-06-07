被問六四維園無燭光感受 林鄭稱敏感日子存隱患：唔係我個人點睇
撰文：高諾恆
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行政長官林鄭月娥今早（7日）出席行政會議前見記者，被問到對「六四」紀念日維園被圍封、部分市民仍堅持單獨外出悼念的感受。林鄭表示，這並非個人看法問題，指社會有不少隱患，相信不法分子會利用大型活動及敏感日子煽動進行破壞，因此支持執法部門以風險為本的態度，保障市民安全。
上周六（4日）是「六四事件」33周年，康樂及文化事務署應警方建議，一連兩年圍封維園足球場、籃球場及中央草坪等範圍，部分市民堅持到銅鑼灣一帶悼念，警方在多處截查市民。
信有不法分子伺機煽暴 支持警方以風險為本執法
行政長官林鄭月娥今早（7日）被問到對此有何感受，她表示這並非個人看法問題，指《港區國安法》實施兩年，本港整體政治狀況平穩，但社會仍有不少隱患，例如孤狼式或地下策劃激烈抗爭行動，警務處去年及今年亦搗破大型製造炸彈活動，因此相信不法分子會利用大型活動及敏感日子煽動進行破壞。她指，警隊將進行風險評估並採取行動，她作為行政長官亦支持執法部門以風險為本的態度，保障市民安全。
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